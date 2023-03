Paraya sıkışanların devası o bankada! Koşulsuz şartsız 10.000 TL'yi hesaba aktaracak!

DENİZBANK'TAN YENİ MÜŞTERİLER İÇİN FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS KAMPANYASI DETAYLARI

2023 Mart itibariyle nakit ihtiyacınıza çözüm bulduk! O Banka, Sadece 2 Gün İçinde Hesabınıza 10 Bin TL Yatıracak! Gündelik hayatın giderek daha da zorlaşması, vatandaşların aylık kazançlarının temel ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmemesiyle sonuçlandı. Yüksek enflasyon, her vatandaşı doğrudan etkileyerek gıda fiyatları ve diğer hizmet ürünlerinin fiyatlarının artmasına yol açtı, statüleri fark etmeksizin. Bu durum nakit ihtiyaçlarının hızla artmasına ve bankaların da harekete geçmesine neden oldu. Son zamanlarda, geçim sıkıntıları giderek artan vatandaşlar için kendi bünyelerinde çeşitli kart ve finansman kampanyaları düzenleyen bankalar, mart ayının başlamasıyla birlikte ilgili kampanyalarını güncellemeye karar verdi. Bu bağlamda, öne çıkan bankalardan biri de Denizbank oldu. Bütçelerini rahatlatmak için yeni müşterileri için bir finansman kampanyası düzenlediğini duyuran Denizbank, kampanyanın ayrıntılarını paylaştı.Denizbank, Yeni Kampanyasıyla Faizsiz Taksitli Nakit Avans Sunuyor! Yılın başından itibaren vatandaşların bütçelerini rahatlatmak için birçok farklı kampanya düzenleyen Denizbank, mart ayında da kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Mevcut müşterilerine hemen hemen her kategori altında destek kampanyaları sunan banka, ayrıca yeni müşterileri için de bir finansman kampanyası başlattı. Banka, kart kullanımı aracılığıyla hesaplarına tanımlanacak olan bu kampanyanın detaylarını da açıkladı. Yeni finansman kampanyasını web sitesi aracılığıyla duyuran Denizbank, 31 Mart tarihine kadar ilk kez Denizbank müşterisi olacak olan kişilere 10 bin TL'ye kadar bütçe desteği sağlayacağını duyurdu. "Faizsiz taksitli nakit avans" başlığı altında sunulan kampanya, yeni müşterilerin borçlarını 6 aya kadar taksitlendirme imkanı sunacak.Denizbank, yeni müşterileri için düzenlediği finansman kampanyasının ayrıntılarını duyurdu. Kampanya kapsamında yeni müşteriler, 31 Mart 2023 tarihine kadar 10 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans desteği alabilecekler. Banka, her bir müşterinin kampanyadan sadece bir kez yararlanabileceğini açıkladı. Denizbank, kart başvurusunun onaylanmasının ardından 2 gün içinde nakit desteği için başvuru yapılabileceğini belirtti. Kampanyaya başvurular, 15 Nisan 2023 tarihine kadar Denizbank Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.