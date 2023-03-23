Kredi
23 Mart 2023 - 21:00

Paraya sıkışanların imdadına bu banka koştu! 18 yaşından büyük herkese 10.000 TL dağıtacak: Tek yapmanız gereken sadece bu!

Akbank gençlerin kalbini bu kampanyası ile çalacak. Tam tamına 10 bin lira veriyor...

Kredi
23 Mart 2023 - 21:00
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Paraya sıkışanların imdadına bu banka koştu! 18 yaşından büyük herkese 10.000 TL dağıtacak: Tek yapmanız gereken sadece bu!
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18 YAŞI DOLDURANLARA MÜJDE O BANKADAN GELDİ



Bir banka 18 yaşını dolduran gençlere özel bir kampanya hazırladı. Kampanyaya göre tam 10 bin lira verileceği duyuruldu. Bir çok gençte bu Kampanya’nın detaylarını merak eder oldu. İşte Akbank gençlerin gönlünü feth edecek bir kampanya yaptı. Buna göre 18 yaşını dolduran gençlere 10 bin lira ihtiyaç kredisinin kapıları açılıyor.

kredi



Ekonominin zor zamanlardan geçtiği bu dönemde ilaç gibi bir kampanya Akbank’tan geldi. Buna göre ihtiyaç kredisine ihtiyacı olan gençlere 10 bin lira kredi verilecek. Şartları sağlayan herkese ise kredi çıkacak.

kredi

İŞTE DETAYLAR…

Akbank tarafından duyurusu yapılan bır kredi kampanyası ile gençlerin cebi para dolacak. Üstelik kredi de faiz oranı yok yani sıfır faizli olacak. Haberi duyan gençler ise Akbank’ın yolunu tuttu.

GENÇLER HAVALARA UÇTU

Akbank'ın yaptığı açıklamadan sonra bir çok genç kredi imkanından yararlanabilmek için detayları araştırmaya başladı. Başvurular ister bankadan ister se mobil bankacılık üzerinden yapılabilecek. 12 ay vade ile 0 faizli olarak belirlenen kredi gençleri resmen havalara uçurdu.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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