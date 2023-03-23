Paraya sıkışanların imdadına bu banka koştu! 18 yaşından büyük herkese 10.000 TL dağıtacak: Tek yapmanız gereken sadece bu!

18 YAŞI DOLDURANLARA MÜJDE O BANKADAN GELDİ
Bir banka 18 yaşını dolduran gençlere özel bir kampanya hazırladı. Kampanyaya göre tam 10 bin lira verileceği duyuruldu. Bir çok gençte bu Kampanya’nın detaylarını merak eder oldu. İşte Akbank gençlerin gönlünü feth edecek bir kampanya yaptı. Buna göre 18 yaşını dolduran gençlere 10 bin lira ihtiyaç kredisinin kapıları açılıyor.
Ekonominin zor zamanlardan geçtiği bu dönemde ilaç gibi bir kampanya Akbank’tan geldi. Buna göre ihtiyaç kredisine ihtiyacı olan gençlere 10 bin lira kredi verilecek. Şartları sağlayan herkese ise kredi çıkacak.