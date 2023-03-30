Paraya sıkışanların imdadına o banka yetişti! 3 ay ödeme yok: 50.000 TL'yi 20 dakikada verecek

O bankadan kaçınılmaz fırsat geldi. Vatandaşları oldukça zorlayan ekonomik şartların sonucunda bankalar yarış içerisine girdi. O bankanın sunduğu fırsat nedir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
NAKİT İHTİYACI OLANLARA 50.000 TL!Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlanmaktadır. Bankalar vatandaşlar için kaçınılmaz fırsatlar sunma yarışı içerisindeler. O büyük fırsat QNB Finansbank'tan geldi.
Pandemi, Rusya- Ukrayna Savaşı süresi ekonomik krizlerin doğmasına sebep olmuştur. Üst üste gelen zamlar, alım gücünün düşüşü ile birlikte nakit ihtiyacı artmıştır. Bankalar vatandaşların nakit ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Vatandaşlar araştırma yaparak en uygun fırsatı yakalama içerisindedirler. QNB Finansbank'tan vatandaşlara kaçınılmaz fırsat geldi. 90 gün erteleme yaparak 50.000 TL kredi imkanı sunuldu. Diğer bankaların fırsatlarıyla karşılaştırılırken kolaylık sağlayan banka olarak öne çıktığı görülmektedir. EFT ve Havale işlemlerinden para kesimi gerçekleştirmemektedir. 3 ay erteleme ile birlikte 50.000 TL nakit kredi sunmaktadır. %099 ile en düşük faiz oranını uygulayarak ay erteleme seçeneği uygulamaktadır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alarak başvuruda bulunabilirsiniz.