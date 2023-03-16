Paraya sıkışanların imdadına o banka yetişti! Faizsiz kredi almak için son 3 gün kaldı: Başvurular bitiyor!

Bankalardan promosyon yenilikleri yapılmaya devam ederken birçok banka müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Faizsiz kredi paketlerinden yararlanmak isteyenlerin ING Bank müşterisi olması yeterli görüldü. ING Bank faizsiz ve kolay ödemeli kredi kampanyasını açıkladı. İşte, ING Bank kredi hesaplaması ve detaylar...
ING BANK SIFIR FAİZLİ KREDİING Bank üzerinden sunulan kampanyalara yararlanmak için İNG'li ol kampanyası kapsamında ilk kez müşterisi olacaklara 5 bin TL nakit avans verdiğini açıkladı.
-Telefonunuzda NFC özelliği olması gerekir -Mobil üzerinden banka kampanyasına üye olabilirsiniz -E-turuncu TL hesabından ek faiz imkanı -Kredi taksit ödemelerinde nakit iade -Tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz kullanım -Ücretsiz ING kredi kartı