Kredi
16 Mart 2023 - 15:30

Paraya sıkışanların imdadına o banka yetişti! Faizsiz kredi almak için son 3 gün kaldı: Başvurular bitiyor!

Acil nakite ihtiyacı olanlara o banka üzerinden kampanyalar gelmeye başladı. ING Bank faizsiz 5 bin TL nakit avans verdiğini açıkladı. Sıfır faizli kredi paketleri güncellenmeye devam ederken ING Bank faizsiz kredi kampanyası ve başvurularına ilişkin detaylar haberimizde.

Kredi
16 Mart 2023 - 15:30
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Paraya sıkışanların imdadına o banka yetişti! Faizsiz kredi almak için son 3 gün kaldı: Başvurular bitiyor!
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Bankalardan promosyon yenilikleri yapılmaya devam ederken birçok banka müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Faizsiz kredi paketlerinden yararlanmak isteyenlerin ING Bank müşterisi olması yeterli görüldü. ING Bank faizsiz ve kolay ödemeli kredi kampanyasını açıkladı. İşte, ING Bank kredi hesaplaması ve detaylar...

ING BANK SIFIR FAİZLİ KREDİ

ING Bank üzerinden sunulan kampanyalara yararlanmak için İNG'li ol kampanyası kapsamında ilk kez müşterisi olacaklara 5 bin TL nakit avans verdiğini açıkladı.



-Telefonunuzda NFC özelliği olması gerekir

-Mobil üzerinden banka kampanyasına üye olabilirsiniz

-E-turuncu TL hesabından ek faiz imkanı

-Kredi taksit ödemelerinde nakit iade

-Tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz kullanım

-Ücretsiz ING kredi kartı

ING faizsiz kredi imkanı

ING BANK KOBİ FIRSATI

Dijital olan bu hizmet karşılığında 20 bin TL ve 24 ay vadeli olarak yüzde 1,09 faiz karşılığında kredi imkanı verilirken e turuncu hesap üzerinden ise hesabı olanlara 3 ay boyunca yüzde 25 Hoşgeldin faizi fırsatıyla beraber ücretsiz EFT ve havale imkanı sunuluyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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