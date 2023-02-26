Paraya sıkışanların yüzü gülecek! O bankadan 100 bin TL alan 3 ay sonra ödeyecek!

Bankaların nakit ihtiyacı olanlara yönelik kampanyaları her geçen gün artarken, düşük faizli kredi seçenekleri ön plana çıkmaya başladı. Özellikle geri ödeme koşulları ve seçenekleri sunan bankaların tercih edildiği görülüyor. Yapı Kredi Bankası da müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Banka, ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını sabitledi ve geri ödeme planlarını müşterilerinin bütçelerine uygun hale getirdi. 100 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı sunan banka, bu krediyi kullanan müşterilerine ödemelerine Mayıs ayında başlama seçeneği de sunuyor.
YAPI KREDİ BANKASI’NDA FAİZ SABİTLENDİ
Yapı ve Kredi Bankası, nakde ihtiyacı olan müşterilerine özel avantajlar sunmaya devam ediyor. Diğer bankaların aksine, Yapı ve Kredi Bankası kredi faizlerini sabitleyerek tüm vadeler için aynı faiz oranı uygulama kararı aldı. Buna göre, Yapı ve Kredi Bankası'nın ihtiyaç kredileri için faiz oranı %2,99 olarak belirlendi. Ayrıca, banka geri ödeme seçeneklerinde de kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Kredi tutarına göre 36 aya kadar vade seçenekleri sunan Yapı ve Kredi Bankası, üç ay geri ödeme erteleme seçeneği de sunuyor. Ancak, kredi tutarı ve geri ödeme planına göre vade seçenekleri değişebiliyor. Banka, 16 Eylül 2021 tarihinden sonra açılan ihtiyaç kredileri için belirli vade sınırlamaları getirdi ve bu kredilerin geri ödeme planlarına öteleme seçeneği de ekledi. Yapı ve Kredi Bankası, müşterilerine sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Özellikle ihtiyaç kredilerinde sunduğu yeniliklerle nakit ihtiyacı olanlara destek oluyor. Banka, tüm vadeler için aynı faiz oranını uygulayarak müşterilerine kredi faizlerinde sabitlik sağlıyor. Şubat ayı itibariyle kredi faiz oranını yüzde 2,99'a sabitleyen Yapı ve Kredi Bankası, ihtiyaç kredilerinin bu faiz oranından verileceğini açıkladı. Yapı ve Kredi Bankası'nın sağladığı bir diğer avantaj ise kredi geri ödemelerinde kişiselleştirme ve ödemeleri geri erteleme seçeneği oldu. Banka, kredi tutarına göre 36 aya kadar vadelendirme sağlıyor ve üç ay geri ödeme erteleme seçeneği de sunuyor. Ancak, bu avantajlardan yararlanmak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Örneğin, 16 Eylül 2021 tarihi sonrasında açılan ihtiyaç kredilerinde kalan ana para bakiyesi toplamının 50.000 TL üzerinde ve 100.000 TL altında olması durumunda, yeni açılacak kredinin vadesi en fazla 24 ay olabiliyor ve üç ay ötelemeli krediler için en fazla 21 ay. Ana para bakiye toplamının 100.000 TL üzerinde olması durumunda ise vadesi en fazla 12 ay olabiliyor ve üç ay ötelemeli krediler için en fazla 9 ay.