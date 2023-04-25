Parayı duyan o bankanın şubesine koşuyor! Maaşı 7500 TL olan 9.150 TL alacak

Emekli promosyonlarında güncellemeler hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılıyla birlikte emekli vatandaşlarla ilgili birçok gelişme, promosyon ödemelerini de etkiledi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, promosyonlardaki rekabeti artıran en büyük etken oldu. ING Bank tarafından duyurulan promosyon kampanyası, emekli vatandaşların yoğun ilgisini çekti. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın EYT düzenlemesinden faydalanması bekleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşında da zam yapıldı ve 5 bin 500 TL olan emekli maaşı, 7 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu durum, emekli promosyon ödemelerini otomatik olarak artırdı. ING Bank, bu artışın üzerine güncelleme yaparak promosyon rekabetinde üst sıralara yükseldi.
ING BANK PROMOSYON KAMPANYASI DETAYLARI
ING Bank, en düşük emekli maaşında yapılan zamın ardından emekli vatandaşlar arasında dikkat çeken bir promosyon kampanyası başlattı. Özel bankalar kategorisinde yer alan ING Bank, 3 yıl boyunca emekli maaşını ING Bank üzerinden alacak olan ve taahhüt imzalayan emekli vatandaşlara çeşitli kampanyalar ve promosyon ödemeleri sunuyor. Taahhüt imzalandıktan sonra promosyon ödemeleri birkaç gün içinde emekli hesaplarına yatırılıyor. Kampanya, normal şartlarda 8 bin 500 TL'ye kadar olan ödemeleri içeriyor. Bununla birlikte, 1.500 TL'lik ek kampanya ile birlikte toplamda 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. ING Bank tarafından verilen emekli promosyon ödemeleri, emekli vatandaşların maaş aralığına göre belirleniyor. 500 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.100 TL, 500 TL - 7.500 TL arasındaki maaşlar için 5.950 TL, 500 TL - 10.000 TL arasındaki maaşlar için 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca, ek ödeme talimatı veren emekli vatandaşlara yaklaşık olarak 1.500 TL'ye kadar ek ödeme de yapılmaktadır.