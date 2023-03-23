Parayı nereden bulacağım diye düşünen EYT'lilere müjde! O banka 100.000 TL EYT kredisi verecek: Şartlara uyan hemen emekli oluyor!

EYT yasası 3 Mart itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanırken milyonları ilgilendiren haber geldi. EYT'liler için uygun faizli kredi imkanı sunuldu. EYT'li bankaların yeni fırsatlarının arayışında olurken banka promosyonları açıklandı. EYT'liler için promosyon ödemesi...
EYT PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?SGK üzerinden alt limit belirlenirken en düşük emekli maaşı baz alınmasıyla tutarlar açıklandı. EYT için 3.500 TL ve 10 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bazı bankalar da promosyon ödemesinin yanında düşük faizli kredi imkanı verilirken ekstra bonus sunuldu.
Bankaların sunduğu promosyon kampanyasından yararlanmak için tek şart 3 yıl boyunca aynı banka üzerinden maaşı almak oldu.