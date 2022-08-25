YAŞAM
25 Ağustos 2022 - 14:56

Parayı sanata yatırdılar

Ülkemizde önem verilen sanat dalları arasında yer alan resim gün geçtikçe popülerliğini arttırmaktadır. Düzenlenen müzayedelerin elde ettiği ciroların ise artışı dikkatlerden kaçmadı. Her geçen seneye göre artış gösteren cirolar sonrasında paraların yatırımı için sanat tercih edildi. 2015 yılına ait olarak müzayedelerin cirosu yüzde 14 oranında artış göstererek rekor kırdı.

YAŞAM
25 Ağustos 2022 - 14:56
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Parayı sanata yatırdılar


2015 yılında yaşananlardan ötürü Türkiye ekonomisi için verimli olarak kabul edilmedi. Gittikçe yükselen jeopolitik rizikolar ve global ekonomiye ilişkili olarak kaygılar yatırımcıyı sakınımlı olmaya sürükledi. Bunun üzerine ressamların gerçekleştirdiği müzayedelere gösterilen ilgi ve cironun yükselişi ise dikkatlerden kaçmadı. 200'e yakın ressamın satış bilgilerinin incelenmesi sonucunda 2015 yılında 3000 225 yapıt satıldığı ortaya çıktı.

Ressam müzayedeleri

Türk ressamlarına yatırım peş peşe geldi



Türk resminin ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe anlaşılmaya başlandı. Gelirlerin artışının yanı sıra ilgi dikkatlerden kaçmadı. Her sene cirosu 1 milyon lirayı geçen şarkıcı sayılarında yükseliş yaşandı. 2014 yılında bu şarkıcı sayısı 18 iken 2015 yılı itibariyle 27'ye yükseldi. Bunun yanı sıra müzayedeye çıkıp satılan yapıtların oranı 2014’te yüzde 71’ken, 2015’te yüzde 81 oldu . Bu rakamlar raporda da belirtildiği benzeri ‘sanat piyasasında çarkların durmadığını üstelik 2014 seneye yönelik daha dik hacimle yılı kapattığını’ söylüyor. Resme ilginin artması üzerine Türk sanatçılarına beklenen talep gösterilmemesi üzerine Londra Tate Modern’i gezdiğinizde, diyelim ki Bridget Riley’i beğendiniz ve evinizde de olsun istiyorsunuz ifadeleri kullanıldı. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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