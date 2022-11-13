DÜNYA
13 Kasım 2022 - 15:05

Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!

Mehran Karimi Nasseri, 1988 yılında yaşanan bir diplomatik kriz sebebiyle havalimanından çıkamayarak Paris Roissy Charles de Gaulle havaalanında mahsur kalmış, havalimanındaki küçük bir alanını evi haline getirerek, 2006 yılına kadar yaşamını burada sürdürmüştü. Nasseri'nin hayatını havalimanında kaybettiği öğrenildi.

DÜNYA
13 Kasım 2022 - 15:05
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Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!


İran vatandaşı Mehran Karimi Nasseri, 1988 yılında yaşanan bir diplomatik kriz sebebiyle havalimanından çıkamayarak Paris Roissy Charles de Gaulle havaalanında mahsur kalmış, havalimanındaki küçük bir alanını evi haline getirerek, 2006 yılına kadar yaşamını burada sürdürmüştü.

Mehran Karimi Nasseri’nin yaşadığı bu ilginç deneyim, başrolünde Tom Hanks'in oynadığı 2004 yapımı The Terminal filmine ilham vermişti.



Fransız Libération gazetesinin haberine göre, 2006 yılında bir rahatsızlığı sebebiyle havalimanından ayrılan Nasseri daha sonra filmden aldığı parayla bir pansiyonda yaşamaya başlamıştı.

Hayatını kaybettiği öğrenilen Nasseri için bir havaalanı yetkilisi; Bay Nasseri'nin birkaç hafta önce havaalanına geri dönerek, ömrünün son gününe kadar kendisinin burada yaşadığı bilgisini paylaştı.

Havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri Yaşamını Kaybetti

Yaşadığı hikaye ile çok popüler olmuştu!

Hayatı Tom Hank’sin başrolünde oynadığı The Terminal filmine konu olan Nasseri için; filmin gösterime girmesinin ardından gazeteciler bir Hollywood filmine ilham veren bu adamla konuşmaya havalimanına akın etmiş ve Nasseri döneminin en popüler figürlerinden biri haline gelmişti.

Le Parisien'in haberine göre, bir noktada, kendisine "Sir Alfred" diyen Bay Nazzeri günde altı röportaj veriyordu.

Havalimanında yaşamını kaybeden Nasseri için konuşan bir havalimanı yetkilisi, şahsın üzerinde birkaç bin avro bulunduğunu da sözlerine ekledi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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