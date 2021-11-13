Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile rüya gibi bir düğünle evlendi

9 ay önce yazar Carter Reum ile nişanlanan Hilton otellerinin varisi ve ABD'li televizyon yıldızı Paris Hilton, görkemli bir düğünle evlendi.3 gün 3 gece sürecek olan düğünün dün yapılan ikinci gün kutlamasına pembe bir gelinlik giyen Paris Hilton'un güzelliği gözleri kamaştırdı.Paris Hilton'un düğününün ilk günü, Hilton'un büyükbabası Barron Hilton'un Bel Air'de bulunan lüks malikanesinde gerçekleştirildi. Düğüne çok sayıda ünlü katılırken 40 yaşındaki Hilton, ilk gün için Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik tercih etti.Birden fazla kıyafetle düğün günü geçiren Hilton'un gelinlikli fotoğrafını Instagram sayfasından 'Benim sonsuzluğum bugün başlıyor' notuyla paylaşırken, Hilton'un paylaşımı ksısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.Dün gece Califoania'nın Santa Monica kentinde bulunan Santa Monica İskelesi'nde after party düzenleyen Paris Hilton buradaki kutlamaya şeker pembesi renginde bir gelinlik ve duvak ile katıldı.Eşi, Carter Reum'un eşofman takımı Hilton'un kıyafetiyle uyumlu olarak tasarlanırken çift, mekandaki dönme dolaba binerek eğlendi.