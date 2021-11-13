MAGAZİN
13 Kasım 2021 - 14:08

Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile rüya gibi bir düğünle evlendi

Yıllardır aradığı aşkı bir türlü bulamayan Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, 9 ay önce nişanlandığı Carter Reum ile 3 gün 3 gece süren rüya gibi bir düğünle evlendi.

MAGAZİN
13 Kasım 2021 - 14:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile rüya gibi bir düğünle evlendi
9 ay önce yazar Carter Reum ile nişanlanan Hilton otellerinin varisi ve ABD'li televizyon yıldızı Paris Hilton, görkemli bir düğünle evlendi.



3 gün 3 gece sürecek olan düğünün dün yapılan ikinci gün kutlamasına pembe bir gelinlik giyen Paris Hilton'un güzelliği gözleri kamaştırdı.



Paris Hilton'un düğününün ilk günü, Hilton'un büyükbabası Barron Hilton'un Bel Air'de bulunan lüks malikanesinde gerçekleştirildi. Düğüne çok sayıda ünlü katılırken 40 yaşındaki Hilton, ilk gün için Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik tercih etti. 



Birden fazla kıyafetle düğün günü geçiren Hilton'un gelinlikli fotoğrafını Instagram sayfasından 'Benim sonsuzluğum bugün başlıyor' notuyla paylaşırken, Hilton'un paylaşımı ksısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. 



Dün gece Califoania'nın Santa Monica kentinde bulunan Santa Monica İskelesi'nde after party düzenleyen Paris Hilton buradaki kutlamaya şeker pembesi renginde bir gelinlik ve duvak ile katıldı.



Eşi, Carter Reum'un eşofman takımı Hilton'un kıyafetiyle uyumlu olarak tasarlanırken çift, mekandaki dönme dolaba binerek eğlendi.


 
# paris hilton# düğün# Carter Reum# paris hiton gelinliği
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Hande Erçel’in kıyafet ve ayakkabı fiyatları dudak uçuklattı
Hande Erçel’in kıyafet ve ayakkabı fiyatları dudak uçuklattı
Serenay Sarıkaya yasak aşk yaşıyor iddiasını affetmedi
Serenay Sarıkaya yasak aşk yaşıyor iddiasını affetmedi
Son Haberler
Ligin tecrübeli hakemlerinden Serkan Tokat, istifa etti!
Ligin tecrübeli hakemlerinden Serkan Tokat, istifa etti!
Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile rüya gibi bir düğünle evlendi
Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile rüya gibi bir düğünle evlendi
AFAD mobil uygulaması hayata geçirildi!
AFAD mobil uygulaması hayata geçirildi!
Koronavirüs salgının bitmeden bir yenisi daha geldi
Koronavirüs salgının bitmeden bir yenisi daha geldi
TDT'ye Aksakallılar başkanı olarak atanan Binali Yıldırım'dan teşekkür mesajı!
TDT'ye Aksakallılar başkanı olarak atanan Binali Yıldırım'dan teşekkür...
Lütfü Türkkan'ın hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e iletildi
Lütfü Türkkan'ın hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e iletildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift...
LPG'ye yine zam
LPG'ye yine zam
İstanbul Bahçelievler’de D-100 karayolu üzerinde zincirleme kaza! Trafik durdu
İstanbul Bahçelievler’de D-100 karayolu üzerinde zincirleme kaza!...
Memur zammı ne kadar olur? 2022 emekli zammı açıklandı mı? 2022 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Memur zammı ne kadar olur? 2022 emekli zammı açıklandı mı? 2022...