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19 Kasım 2022 - 14:33

Paris Saint Germain Mauro Icardi için Galatasaray'dan isteyeceği bonservis ücretini belirledi

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den kadrosuna kiralık olarak kattığı Mauro Icardi için istediği bonservis ücreti belli oldu.

SPOR
19 Kasım 2022 - 14:33
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Paris Saint Germain Mauro Icardi için Galatasaray'dan isteyeceği bonservis ücretini belirledi


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katması tüm dünyada büyük ses getirmişti.

Galatasaray taraftarlarının da sergilediği performansla birlikte sevgilisi haline gelen Arjantinli golcünün takımdaki geleceği şimdiden büyük bir merak konusu haline gelmişti.

Cimbom bonservisi için harekete geçti!



Fransız ekibi ile Mauro Icardi'nin bonservisini alabilmek için şimdiden görüşmelere başlayan Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin pazarlıklarına başladığı ortaya çıktı.

mauro icardi galatasaray bonservis pazarlığı

Mauro Icardi için Fransız ekibi Paris Saint Germain'in bonservis ücreti olarak en az 30 Milyon Euro'luk bir beklentisi olduğu öğrenildi.

Galatasaray formasıyla sezon başından bu yana toplamda 6 karşılaşmada süre alan 29 yaşındaki golcü oyuncu Mauro Icardi, bu maçlarda toplamda 4 gol ve 3 asistlik bir katkıyla oynamayı başarmıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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