Paris, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'e uğursuz geldi!

Geçtiğimiz ay Umut Evirgen ile yeni bir aşka başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle birlikte gittiği Paris tatilinden mutsuz döndü. Çiçeği burnunda çiftin döner dönmez ayrılık kararı aldıkları öğrenildi.
Aşıklar şehrinin çifte uğursuz geldiği ve Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'in ayrıldıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Yaklaşık 1 aydır birlikte olan çiftin ilişkilerini noktalama kararı almaları çiftin yakın çevresini şoke etti.
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2022 yılını Paris'te karşılamak için yılbaşından önce Fransa'ya giden ünlü çift tatilden dönüşte aralarındaki ilişkiyi bitirme kararı aldıklarını duyurdular.
Serenay Sarıkaya'nın Umut Evirgen'in ailesiyle tanışması sonrası güzel oyuncunun hayranları Sarıkaya ile ile Evirgen'in evlenmelerini bekliyorlardı. Çiftin ani bir kararla ayrılması herkesi oldukça fazla şaşırttı.
Aşıklar şehrinin çifte uğursuz geldiği ve Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'in ayrıldıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Yaklaşık 1 aydır birlikte olan çiftin ilişkilerini noktalama kararı almaları çiftin yakın çevresini şoke etti.
a
2022 yılını Paris'te karşılamak için yılbaşından önce Fransa'ya giden ünlü çift tatilden dönüşte aralarındaki ilişkiyi bitirme kararı aldıklarını duyurdular.
Serenay Sarıkaya'nın Umut Evirgen'in ailesiyle tanışması sonrası güzel oyuncunun hayranları Sarıkaya ile ile Evirgen'in evlenmelerini bekliyorlardı. Çiftin ani bir kararla ayrılması herkesi oldukça fazla şaşırttı.