Paris'te elektrikli scooter referandumu! Halkın yüzde 90'ı yasaklanmasından yana..







PARİS HALKININ YÜZDE 90'I 'YASAKLANSIN' DEDİ







Fransa'nın başkenti Paris'te üç farklı özel şirketten kiralanan elektrikli scooterlar için referandum dzüenlendi. Parisliler, elektrikli scooterların yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunda kentteki 20 binada oy kullandılar. Yerel saatle 09:00'da başlayıp 19:00'da sona eren ve yüzde 90'ın "engelleme"sinin istendiği oylama sürecinin ardından sonuçlar kamuoyuna duyuruldu.Resmi rakamlara göre, kullanılan oyların yaklaşık yüzde 90'ı pille çalışan cihazların yasaklanmasından yanaydı. Söz konusu referandum, başkentte scooter sürerken yaralanan veya ölen insan sayısındaki artışın ardından geldi. Resmi istatistiklere göre, şehrin 1,3 milyonluk sakininin 103 bini seçimde oy kullandı. Bunlardan 91 bini scooterlara karşı oy kullandığı bildirildi. Referandum sonuçlanınca sadece kiralama şirketi scooter'ları etkilenecek, özel scooter'lar etkilenmeyecek.