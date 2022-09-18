Park halindeyken alev alan panelvan araç hurdaya döndü

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Dodurga Sokak üzerindeki bir arsada park halinde olan 26 PL 617 plakasına sahip panelvan araç bilinmeyen bir sebeple motor bölümünden alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın aracın tamamına sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar apartmanlarından çıkardıkları sulama hortumuyla yaptı. İhbar üzerine olay mahaline itfaiye ekipleri yollandı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Panelvan araç ise yangında kullanılamaz hale geldi.