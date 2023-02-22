Parkinson hastalığı bu belirtiyle anlaşılıyor: Uzmanlar ilk kez keşfetti! Eğer sizde de varsa...







PARKİNSON HASTALIĞININ İLK BELİRTİSİNİ "DUYABİLİRSİNİZ"! DİĞER 3 BELİRTİ İSE...









Litvanya'da yapılan bir araştırmanın sonucu Parkinson hastalığının erken belirtilerinden birinin duyabileceği ortaya çıktı. Parkinson beyni etkileyen bir hastalıktır ve yıllar içinde hasara uğrar, ancak erken fark edilen belirtiler, hastalığın yönetilmesine yardımcı olabilir. Artık uzmanlar, bu yeni bulunan belirtinin, hastalığın daha kolay tespit edilmesine yardımcı olacağını belirtiyorlar.KTU araştırma ekibi, Parkinson hastalığının erken evrelerinde ortaya çıkan belirtilerin sessiz ve monoton bir tonla konuşma eğilimine sahip olabileceklerini keşfetti. Litvanca konuşanların konuşma kalıplarını analiz etmek için yapay zeka kullanıldı. Konuşmalar, Parkinson hastası ve hasta olmayan katılımcılar tarafından ses geçirmez bir odada kaydedildi. Daha sonra, bir algoritma konuşmayı dinleyerek insan kulağı tarafından algılanmayacak ince değişiklikleri tespit etti. Araştırmacılar, Parkinson hastalığının belirtilerinin üç farklı semptomu olduğunu belirlediler: vücutun belirli bölümlerinin istemsiz olarak titreşmesi, yavaş hareket etme ve sert ve esneksiz kaslara sahip olma. Rytis Maskeliūnas, Kaunas Üniversitesi'ndeki bir araştırmacı, "Biz rutin muayenenin yerine geçecek bir yöntem geliştirmeyi amaçlamıyoruz, amacımız hastalığın erken teşhisini kolaylaştırmak ve tedavinin etkinliğini izlemek için tasarlandı" dedi. Parkinson, belirli fiziksel ve psikolojik semptomların bulunduğu bir hastalıktır. Doktorlar, hastaların dengesizliğe neden olan denge sorunlarından depresyon ve kaygıya kadar çeşitli başka semptomlar yaşayabileceklerini belirtmektedir. Ayrıca, koku kaybı, uyku sorunları ve hafıza sorunları gibi diğer belirtileri de içermektedir. Türkiye'de yaklaşık 150.000 kişi Parkinson ile mücadele etmekte ve yaşam boyu teşhis alma riski yüzde 2,7'dir.Veriler, 37 kişiden birinin hayatı boyunca Parkinson hastalığı teşhisi konabileceğini gösteriyor. Eğer belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, doktorunuza mümkün olan en kısa sürede başvurmalısınız. Doktorunuz size yaşadığınız sorunlar hakkında sorular soracak ve gerektiğinde daha ileri testler için yönlendirecektir. Bu durum destekleyici tedavilerle, örneğin fiziksel terapi ve terapilerle tedavi edilebilir. Ayrıca, doktorunuz, ilaçlar önerebilir ve bazı durumlarda beyin ameliyatı gerekebilir.