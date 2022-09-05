Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi













Edinilen bilgiye göre, evde uğraştığı sırada parmağını blendera sıkıştıran kadın, Kayseri Devlet Hastanesine geldi. Buradaki yetkililerin yardım istemesi üzerine hastaneye giden itfaiye ekipleri, acı içinde içinde kıvranan kadının imdadına yetişti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından parmak sıkıştığı yerden çıkartılırken, kadın da rahat bir nefes aldı.Kadında itfaiye ekiplerine teşekkür etti.