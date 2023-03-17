Pars savcıdan geriye kesik el kalmıştı! Yargı'da onun yerine bakın kadroya kim gelecek: Apar topar kadrodan çıkarılmıştı!

İlk günden bu zamana kadar yüksek reytinglerle ekranlara gelen Yargı dizisinde olaylı olarak ayrılık yaşandı. Yapım şirketi ve senarist tarafından diziye aniden bıraktığı yönünde haberler çıkan Mehmet Yılmaz Ak açıklamalarda bulundu. Ak açıklamalarında yapımı daha önceden haberdar ettiğini fakat yanıt alamadığını belirtti. Dizide Pars Savcının kaybolması üzerine kesik elin ortaya çıkması tepkileri beraberinde getirdi. Mehmet Yılmaz Ak’ın diziden ayrılmasıyla yeni ismin dahil olacağı bilgisi verildi. Ünlü isim Yurdaer Okur diziye dahil olurken geçtiğimiz bölümlerde konuk oyuncu olarak her aldığı bilgisi verildi.
48 yaşındaki Yurdaer Okur’un daha önce rol aldığı diziler arasında Yeter, Kefaret, Hakim, Kuruluş Osman ve Karadayı yapımlarında yer aldı.