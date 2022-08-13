Parti konvoyunun çarparak yaraladığı köpek Meral Akşener'in elini ısırdı!













"Yaralı köpek kurtulamadı"

Geçtiğimiz hafta Yalova'ya giden ve orada esnafları ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin konvoy araçlarından birisinin bir köpeğe çarptığını öğrendi. Yaralanan köpeğin yanına giden Akşener, köpeğe yardım etmek için kucağına aldı. Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen olayda, konvoyundaki araçlarından birisinin çarpmasından sonra yaralanan köpeği kucağına alarak yardım etmek isteyen Meral Akşener, o sırada elinin ısırılmasına engel olamadı. Hemen hastaneye giden ve tedbir amaçlı kuduz aşısı yaptırılan Akşener, daha sonra programına devam etti.Parti kaynakları tarafından yapılan bir açıklamada, kazanın hemen ardından veterinere götürülerek tedavi altına alınan köpeğin kurtulamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, araçlarından birisinin ölümüne neden olduğu köpeğin sahibini telefonla aradı ve kendisine üzüntülerini iletti.