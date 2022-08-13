GÜNDEM
13 Ağustos 2022 - 16:46

Parti konvoyunun çarparak yaraladığı köpek Meral Akşener'in elini ısırdı!

Yalova'ya esnaf ziyaretine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in araç konvoyu bir köpeğe çarptı. Akşener, köpeğe yardım etmek isterken elinin ısırılmasına engel olmadı.

GÜNDEM
13 Ağustos 2022 - 16:46
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Parti konvoyunun çarparak yaraladığı köpek Meral Akşener'in elini ısırdı!


Geçtiğimiz hafta Yalova'ya giden ve orada esnafları ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin konvoy araçlarından birisinin bir köpeğe çarptığını öğrendi. Yaralanan köpeğin yanına giden Akşener, köpeğe yardım etmek için kucağına aldı.

Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen olayda, konvoyundaki araçlarından birisinin çarpmasından sonra yaralanan köpeği kucağına alarak yardım etmek isteyen Meral Akşener, o sırada elinin ısırılmasına engel olamadı. Hemen hastaneye giden ve tedbir amaçlı kuduz aşısı yaptırılan Akşener, daha sonra programına devam etti.



Meral Akşener

"Yaralı köpek kurtulamadı"

Parti kaynakları tarafından yapılan bir açıklamada, kazanın hemen ardından veterinere götürülerek tedavi altına alınan köpeğin kurtulamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, araçlarından birisinin ölümüne neden olduğu köpeğin sahibini telefonla aradı ve kendisine üzüntülerini iletti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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