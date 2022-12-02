DÜNYA
02 Aralık 2022 - 12:27

Partideki dansları gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den canlı yayında sert çıkış!

Finalandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Avustralya'da TV'de canlı yayına katıldı. Daha önce dans videosu manşetlere çıkan Başbakan Marin'e o video sorulunca stüdyo bir anda gerildi.

DÜNYA
02 Aralık 2022 - 12:27
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Partideki dansları gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den canlı yayında sert çıkış!


Finlandiya'nın genç Başbakanı Sanna Marin, resmi bağlantılar için gittiği Avustralya'da televizyona çıktı. Bu yaz dans videolarının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından zor bir dönemden geçen 37 yaşındaki Marin'in bu görüntüleri Avustralya'da yeniden gündeme geldi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans videoları



ABC'de yayınlanan bir programda Sarah Ferguson tarafından sorulan bir soruya yanıt olarak Marin, bu dans videoları sorulduğunda sert tepki gösterdi. Ferguson'un, “Bu videolara tepkiler nasıl? O zamanlar çok kişi bu videolara kızmıştı" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Başbakan Marin, "Hani öfkeden bahsediyoruz, aslında, herkesten bir yanıt gelmedi. Gazeteciler ve medya bu görüntüleri çılgınlığa çevirdi. Herkes beni destekliyor. Beni sokakta durdurup desteklediklerini ve dans etmeye devam ettiklerini söylediler. Medya bunu böyle görmek istiyor” ifadeleriyle yanıt verdi.

"BİZ SİYASETÇİLER DE İNSANIZ"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans videoları

Siyasetçilerin de birer insan olduğunun unutulmaması gerektiğini savunan Başbakan Sanna Marin, "37 yaşındayım ve hala çok gencim. Bu yaşımda oynamak istiyorum. Arkadaşlarımla buluşacağım, dans edeceğim, fazla zamanım olmasa da boş zamanım olursa dışarı çıkacağım. Tatillerde yaz boyunca bir olaydır. Politikacıların sıradan insanlar olduğunun farkına varmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hala bunun o kadar da korkunç bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

SANNA MARIN'İN DANS VİDEOLARI

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans videoları

Başbakan Marin'in, aralarında milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström'ün de bulunduğu Finlandiyalı ünlülerle eğlenirken çekilmiş videoları, Ağustos ayında sosyal medyada yayınlandı. Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisi'nden Finlandiya Milletvekili Mikko Karna, Twitter hesabından Marin'in uyuşturucu testini yaptırmasını ve sonuçlarını da kamuoyu önünde açıklamaya çağırdı.

Uyuşturucu testi yaptıran Marin, negatif olan test sonucunu kamuoyuna açıkladı.

Bazıları Marin'i sorumsuzca hareket etmekle eleştirirken, diğerleri bunun 36 yaşındaki Başbakan'ın popülaritesini artırdığını iddia etti. Görüntüler sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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