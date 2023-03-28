14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçim için son 46 gün kalırken Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru hızlıca gidiliyor. YSK tarafından yapılan açıklamayla beraber milletvekili genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabelik sırayla Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Sinan Oğan şeklinde olmasına karar verildi. Partilerin milletvekili adayları hazırlanmaya başlanırken anket şirketleri çalışmalarına hız verdi.
SİYASET
28 Mart 2023 - 11:24
Partilerin ve ittifakların 11 seçim anketine göre oy oranı ortalaması hesaplandı! Mart 2023 MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF seçim anketi sonuçlarına göre partilerin oy oranlarının ortalaması
Genel seçime sayılı günler kala heyecanlı bekleyiş devam ederken partilerin son oy oranı açıklandı. Mart ayı boyunca yapılan anket sonuçlarından hesaplamalar yapıldı. Partilerin ve ittifakları oy oranları belli oldu. İşte anket sonuçları haberimizde.
SİYASET
28 Mart 2023 - 11:24