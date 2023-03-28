SİYASET
28 Mart 2023 - 11:24

Partilerin ve ittifakların 11 seçim anketine göre oy oranı ortalaması hesaplandı! Mart 2023 MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF seçim anketi sonuçlarına göre partilerin oy oranlarının ortalaması

Genel seçime sayılı günler kala heyecanlı bekleyiş devam ederken partilerin son oy oranı açıklandı. Mart ayı boyunca yapılan anket sonuçlarından hesaplamalar yapıldı. Partilerin ve ittifakları oy oranları belli oldu. İşte anket sonuçları haberimizde.

SİYASET
28 Mart 2023 - 11:24
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Partilerin ve ittifakların 11 seçim anketine göre oy oranı ortalaması hesaplandı! Mart 2023 MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF seçim anketi sonuçlarına göre partilerin oy oranlarının ortalaması


14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçim için son 46 gün kalırken Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru hızlıca gidiliyor. YSK tarafından yapılan açıklamayla beraber milletvekili genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabelik sırayla Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Sinan Oğan şeklinde olmasına karar verildi. Partilerin milletvekili adayları hazırlanmaya başlanırken anket şirketleri çalışmalarına hız verdi.

ANKET SIRALAMASINDA İLK SIRADA AKP VAR

Mart ayı boyunca yapılan anket ortalamalarına bakıldığında ilk sırada yüzde 32,8 ile AKP yer aldı. CHP'nin oy ortalaması ise 27,6 olurken üçüncü sırada ise HDP 10,6 ile bulunuyor. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 10,5 MHP 6,5 olarak verilerde bulunuyor.



2023 seçim anket sonucu

OY ORANI YÜZDE 56 SEVİYESİNDE

Cumhur İttifakı'nın oy oranı 40,6 seviyelerinde yer alırken, Millet İttifakı'nı oluşturan oy birlikleri ise 42,2 seviyelerinde yer aldı. HDP, Memleket Partisi gibi başka partilere bakıldığında muhalefet bloğunun oy oranının yüzde 56 olduğu görüldü.

11 PARTİNİN OY ORANLARI

AK Parti: 32,8

CHP: 27,6

HDP: 10,7

İYİ Parti: 10,5

MHP: 6,5

Memleket Partisi: 2,9

DEVA: 1,6

Gelecek Partisi: 1,6

Yeniden Refah: 1,3

TİP: 1,2

Zafer Partisi: 1,1

Saadet Partisi: 0,9

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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