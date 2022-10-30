Pasaport nereden ve nasıl yenilenir? 2023 pasaport yenileme ücreti

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarda olması gereken pasaport yetkili kurumlar tarafından verilmektedir. Pasaportlar 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene ve 4 ile 10 yıl aralığında çeşitlerine göre verilmektedir. Bunun üzerine internet üzerinden pasaport nasıl yenilenir sorusuna yanıt aranmaktadır. İşte pasaport yenileme ücretleri ve detaylar...
PASAPORT NASIL YENİLENİR?Pasaport yenileme işleminde öncelikle pasaport türüne göre bu durum farklılık göstermektedir. Öncelikle pasaport yenilenmesi için randevu alınması gerekir. Başvuru için gerekli olan belgelerin düzenlenmesi sonrasında randevuya gidilir ve pasaport yenileme işlemleri tamamlanır.
BORDO PASAPORT NASIL YENİLENİR?
-Nüfus cüzdanı -2 adet biyometrik fotoğraf -Önceden kullanılmış olan pasaport -Cüzdan bedelinin ödenmesine dair tahsil edilmiştir bildirgesi