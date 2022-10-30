Pasaport nereden ve nasıl yenilenir? 2023 pasaport yenileme ücreti







PASAPORT NASIL YENİLENİR?

BORDO PASAPORT NASIL YENİLENİR?







YEŞİL PASAPORT NASIL YENİLENİR?

GRİ PASAPORT NASIL VE NEREDEN YENİLENİR?

PASAPORT YENİLEME ÜCRETİ

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarda olması gereken pasaport yetkili kurumlar tarafından verilmektedir. Pasaportlar 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene ve 4 ile 10 yıl aralığında çeşitlerine göre verilmektedir. Bunun üzerine internet üzerinden pasaport nasıl yenilenir sorusuna yanıt aranmaktadır. İşte pasaport yenileme ücretleri ve detaylar...Pasaport yenileme işleminde öncelikle pasaport türüne göre bu durum farklılık göstermektedir. Öncelikle pasaport yenilenmesi için randevu alınması gerekir. Başvuru için gerekli olan belgelerin düzenlenmesi sonrasında randevuya gidilir ve pasaport yenileme işlemleri tamamlanır.-Nüfus cüzdanı -2 adet biyometrik fotoğraf -Önceden kullanılmış olan pasaport -Cüzdan bedelinin ödenmesine dair tahsil edilmiştir bildirgesi-Nüfus cüzdanı -2 adet biyometrik fotoğraf -Defter bedelinin ödendiğine dair belge -Önceden kullanılmış olan pasaport -Hususü Damgalı Pasaport talep formunun doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir-Pasaport talep eden kişinin çalıştığı yerden pasaportu talep formu doldurulması gerekir., -TC kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı -2 adet biyometrik fotoğraf6 ay Harç bedeli: 227,27 TL Defter bedeli:180 TL Toplam:407,20 TL 1 yıl Harç bedeli:332,10 TL Defter bedeli:180 TL Toplam:512,10 TL 2 yıl Harç bedeli:542,20 TL Defter bedeli:180 TL Toplam:722,20 TL 3 yıl Harç bedeli:770,20 TL Defter bedeli:180 TL Toplam:950,20 TL 4-10 yıl Harç bedeli: 1085,40 TL Defter bedeli:180 TL Toplam:1265,40 TL