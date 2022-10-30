YAŞAM
30 Ekim 2022 - 12:43

Pasaport nereden ve nasıl yenilenir? 2023 pasaport yenileme ücreti

Pasaportunu yenilemek isteyenlerin internet üzerinden sıklıkla araştırdığı süreç değerli okurlarımız için haberimizde yer almaktadır. Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır? Gri, yeşil ve bordo pasaport yenilemesi için gerekli evraklar nelerdir? İşte detaylar...

YAŞAM
30 Ekim 2022 - 12:43
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Pasaport nereden ve nasıl yenilenir? 2023 pasaport yenileme ücreti


Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarda olması gereken pasaport yetkili kurumlar tarafından verilmektedir.  Pasaportlar 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene ve 4 ile 10 yıl aralığında çeşitlerine göre verilmektedir. Bunun üzerine internet üzerinden pasaport nasıl yenilenir sorusuna yanıt aranmaktadır. İşte pasaport yenileme ücretleri ve detaylar...

PASAPORT NASIL YENİLENİR?

Pasaport yenileme işleminde öncelikle pasaport türüne göre bu durum farklılık göstermektedir. Öncelikle pasaport yenilenmesi için randevu alınması gerekir. Başvuru için gerekli olan belgelerin düzenlenmesi sonrasında randevuya gidilir ve pasaport yenileme işlemleri tamamlanır.

BORDO PASAPORT NASIL YENİLENİR?



-Nüfus cüzdanı

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Önceden kullanılmış olan pasaport

-Cüzdan bedelinin ödenmesine dair tahsil edilmiştir bildirgesi

pasaport yenileme ücreti

YEŞİL PASAPORT NASIL YENİLENİR?

-Nüfus cüzdanı

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Defter bedelinin ödendiğine dair belge

-Önceden kullanılmış olan pasaport

-Hususü Damgalı Pasaport talep formunun doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir

GRİ PASAPORT NASIL VE NEREDEN YENİLENİR?

-Pasaport talep eden kişinin çalıştığı yerden pasaportu talep formu doldurulması gerekir.,

-TC kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı

-2 adet biyometrik fotoğraf

PASAPORT YENİLEME ÜCRETİ

6 ay

Harç bedeli: 227,27 TL

Defter bedeli:180 TL

Toplam:407,20 TL

1 yıl

Harç bedeli:332,10 TL

Defter bedeli:180 TL

Toplam:512,10 TL

2 yıl

Harç bedeli:542,20 TL

Defter bedeli:180 TL

Toplam:722,20 TL

3 yıl

Harç bedeli:770,20 TL

Defter bedeli:180 TL

Toplam:950,20 TL

4-10 yıl

Harç bedeli: 1085,40 TL

Defter bedeli:180 TL

Toplam:1265,40 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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