Pasaport veya vize gerekmeden kimlik kartı ile seyahat edebileceğiniz ülkeler!

Türkiye'nin pasaportsuz yani kimlik kartıyla gidebileceği ülke sayısı 5'ten 7'ye yükseldi. Bu ülkelere belirli kriterleri sağladıktan sonra pasaportsuz yeni bir kimlik kartı ile giriş yapılma olanağı sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Türk vatandaşlarının bundan sonra Sırbistan
ve Bosna Hersek'e sadece yanlarına kimlik belgesi alarak seyahat edebilecekleri bildirildi. ile seyahat edebilecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek
ziyareti sırasında verilen müjdeli haberde iki ülke arasında gerçekleştirilen anlaşma gereği bundan sonraki süreçlerde Türk vatandaşları pasaport ve vize gerekmeden o ülkeye kimlikleriyle seyahat edebilecekler. Bu kapsamda pasaport ve vize olmadan sadece kimlik belgesiyle seyahat edilebilecek olan ülkelerin listesi de güncellendi. İşte, pasaport veya vize gerekmeden seyahat edilen ülkelerin yenilenen listesi:
KKTC
KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport talep etmemektedir. Yeni çipli kimliğinizi gösterin ve 30 güne kadar vizesiz olarak KKTC'ye seyahat edin. KKTC girişlerinde artık fotoğrafsız eski kimlik kartları kabul edilmeyecektir.
Ukrayna
Ukrayna'ya vizesiz ve pasaportsuz seyahat edebilirsiniz. Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat etmek isteyenler, 180 gün içerisinde ülkeye 90 güne kadar giriş yapmalarına izin verildiğinden, fotoğraflı ve çipli yeni bir kimlik kartına sahip olmalıdır.
Gürcistan
Gürcistan'ı turist olarak ziyaret etmek istiyorsanız, bir yıla kadar vizesiz girebilirsiniz. Tura pasaportsuz da katılabilir ve sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz. Sadece yeni fotoğraflı ve çipli kimlik kartı sahiplerinin pasaportsuz girebileceğini vurgulamakta fayda var.
Azerbaycan
Sadece fotoğraflı ve çipli yeni bir kimlik kartı pasaport ibraz etmeden Azerbaycan'a vizesiz girişe izin veriyor. Bu vize muafiyetine tabi olarak, her iki ülke vatandaşları 90 günü aşmayan bir süre için pasaportsuz giriş çıkış yapabilirler.
Moldova
Çipli yeni kimlik kartı ile vizesiz seyahat edebileceğiniz Moldova'da 90 güne kadar vizesiz seyahat ile Moldova'ya giriş yapabilirsiniz.
Sırbistan
Türk vatandaşları yeni kimlik kartını kullanarak ülkeye vizesiz ve pasaportsuz giriş yapabilirler.
Bosna Hersek
Türk vatandaşları yeni kimlik kartını kullanarak ülkeye vizesiz ve pasaportsuz giriş yapabilirler.