Pasaport, vize derdi bitiyor! Sadece kimlik kartıyla gidebileceğiniz 9 ülke: Bayram tatili başlıyor!

Tatili keşif olarak değerlendiren ve yeni yerler görmekten hoşlananlar için bu yazı özel bir önem taşıyor. Kültürel farklılıklara açık olan, yurt içinde veya yurt dışında yeni yerler keşfetmek isteyenler artık pasaport ya da vize işlemleriyle uğraşmadan, sadece çipli kimlik kartı kullanarak yurt dışına çıkabilirler.
Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ gibi ülkeler, Türkiye'den sadece çipli kimlik kartıyla seyahat edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır. Bu sayede, tatil planınızı daha kolay ve ekonomik hale getirerek, keyifli bir gezi yapabilirsiniz.
VİZESİZ TATİL NASIL YAPABİLİRSİNİZ?
Bayram tatilinizi daha keyifli hale getirecek bu yeni seyahat deneyimi için artık kimlik kartı yeterli olmaktadır. Yaş farkı olmaksızın, fotoğraflı tüm kimlik kartları, yeni çipli sisteme uygun olduğu sürece kullanılabilmektedir. Eski sistemde yer alan fotoğrafsız kimlik kartları ise değerlendirmeye alınmamaktadır.
KKTC'DE TATİL ZAMANI NE YAPILIR?
Pasaportsuz gezinti yapabileceğiniz ülkelerden biri de KKTC'dir. Kıbrıs'ta 30 gün boyunca pasaportsuz bir şekilde kalabilir ve 90 gün konaklama hakkına sahip olabilirsiniz. Kıbrıs'a uçmak isteyenler, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na giderek bilet satın alabilirler. İstanbul, İzmir, Bodrum, Adana, Ankara ve Trabzon gibi şehirlerden direkt uçuşlar düzenlenmektedir. Uçakla yalnızca iki saat içerisinde Kıbrıs'a ulaşım mümkün olmaktadır. Kıbrıs'a ayak basar basmaz Girne, Gazimağusa ve Lefkoşa gibi şehirleri keşfetmeye başlayabilirsiniz. Tarihi yerleri ziyaret edebilir, plajlarda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca zengin mutfağıyla da ünlü olan Kıbrıs'ta lezzetli yemekler deneyebilirsiniz.
AZERBAYCAN'DA TATİL ZAMANI NE YAPILIR?
Pasaportsuz seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer alan bir diğeri de Azerbaycan'dır. Vize zorunluluğu olmayan bu ülkeye, çipli kimlik kartı ile 90 günü aşmayacak şekilde seyahat edilebilir. 2021 yılında alınan kararla birlikte bu uygulama geçerli hale gelmiştir. Başkent Bakü, kolay ulaşım imkanları ve turistik mekanlarıyla keşfedilesi bir şehirdir. Azerbaycan, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla nadide bir destinasyondur. Bakü'de, Yanar Dağ'ın eşsiz doğal gaz kaynaklarından çıkan ateşleri, Nizami Caddesi'nin tarihi dokusu, İçeri Şehir'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş mimari eserleri görülmeye değer yerler arasındadır.