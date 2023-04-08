Pasaport, vize derdi bitiyor! Sadece kimlik kartıyla gidebileceğiniz 9 ülke: Bayram tatili başlıyor!







VİZESİZ TATİL NASIL YAPABİLİRSİNİZ?







KKTC'DE TATİL ZAMANI NE YAPILIR?

AZERBAYCAN'DA TATİL ZAMANI NE YAPILIR?

İŞTE DİĞER TATİL ROTALARI

Tatili keşif olarak değerlendiren ve yeni yerler görmekten hoşlananlar için bu yazı özel bir önem taşıyor. Kültürel farklılıklara açık olan, yurt içinde veya yurt dışında yeni yerler keşfetmek isteyenler artık pasaport ya da vize işlemleriyle uğraşmadan, sadece çipli kimlik kartı kullanarak yurt dışına çıkabilirler.Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ gibi ülkeler, Türkiye'den sadece çipli kimlik kartıyla seyahat edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır. Bu sayede, tatil planınızı daha kolay ve ekonomik hale getirerek, keyifli bir gezi yapabilirsiniz.Bayram tatilinizi daha keyifli hale getirecek bu yeni seyahat deneyimi için artık kimlik kartı yeterli olmaktadır. Yaş farkı olmaksızın, fotoğraflı tüm kimlik kartları, yeni çipli sisteme uygun olduğu sürece kullanılabilmektedir. Eski sistemde yer alan fotoğrafsız kimlik kartları ise değerlendirmeye alınmamaktadır.Pasaportsuz gezinti yapabileceğiniz ülkelerden biri de KKTC'dir. Kıbrıs'ta 30 gün boyunca pasaportsuz bir şekilde kalabilir ve 90 gün konaklama hakkına sahip olabilirsiniz. Kıbrıs'a uçmak isteyenler, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na giderek bilet satın alabilirler. İstanbul, İzmir, Bodrum, Adana, Ankara ve Trabzon gibi şehirlerden direkt uçuşlar düzenlenmektedir. Uçakla yalnızca iki saat içerisinde Kıbrıs'a ulaşım mümkün olmaktadır. Kıbrıs'a ayak basar basmaz Girne, Gazimağusa ve Lefkoşa gibi şehirleri keşfetmeye başlayabilirsiniz. Tarihi yerleri ziyaret edebilir, plajlarda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca zengin mutfağıyla da ünlü olan Kıbrıs'ta lezzetli yemekler deneyebilirsiniz.Pasaportsuz seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer alan bir diğeri de Azerbaycan'dır. Vize zorunluluğu olmayan bu ülkeye, çipli kimlik kartı ile 90 günü aşmayacak şekilde seyahat edilebilir. 2021 yılında alınan kararla birlikte bu uygulama geçerli hale gelmiştir. Başkent Bakü, kolay ulaşım imkanları ve turistik mekanlarıyla keşfedilesi bir şehirdir. Azerbaycan, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla nadide bir destinasyondur. Bakü'de, Yanar Dağ'ın eşsiz doğal gaz kaynaklarından çıkan ateşleri, Nizami Caddesi'nin tarihi dokusu, İçeri Şehir'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş mimari eserleri görülmeye değer yerler arasındadır.Pasaportsuz seyahat edilebilen diğer ülkeler arasında Gürcistan, Moldova, Sırbistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova gibi nadide destinasyonlar bulunmaktadır. Gürcistan, Artvin il sınırına komşu olan bir ülke olup, 90 günlük seyahat planı yapılabilir. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve lezzetli mutfağı ile keşfedilmeyi bekleyen harika bir destinasyondur. Moldova, Doğu Avrupa'nın küçük ve şirin bir ülkesidir. Geleneksel kültürünü koruyan Moldova'da keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Sırbistan, yakın zamanda pasaportsuz gitmeyi destekleyen bir ülke haline gelmiştir. Belgrad'ın tarihi dokusu, plajları ve lezzetli yemekleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Bosna-Hersek, yakın zamanda pasaportsuz olarak gidilebilecek bir ülke olmuştur. Mostar köprüsü ve Saraybosna'nın kültüre özgü lezzetleri gibi gezilecek yerleri vardır. Makedonya, 90 gün boyunca kalınabilecek bir ülkedir. Başkenti Üsküp, tarihi yapıları ve modern mimarisiyle ilgi çekicidir. Arnavutluk, Balkan coğrafyasında bulunan ülkelerden biridir. 90 gün boyunca kalınabilecek olan Arnavutluk, eşsiz doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve lezzetli mutfağıyla turistlerin ilgisini çekmektedir. Kosova ise 90 gün boyunca pasaportsuz olarak ziyaret edilebilir. Başkenti Priştine ise Avrupa'nın en yeni başkentlerinden biri olup, eski mimarisi ile dikkat çekicidir.