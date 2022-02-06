SPOR
06 Şubat 2022 - 15:20
Güncelleme: 06 Şubat 2022 - 15:20

Pascal Nouma, yeni imajıyla ortalığı kırdı geçirdi!

Bir dönem Beşiktaş'ın sahalarda fırtına gibi esen futbolcusu Pascal Nouma, yeni imaja büründü. Sosysl medya hesabından son halini paylaşan Nouma, yeni haliyle ortalığı kırdı geçirdi.

SPOR
06 Şubat 2022 - 15:20
Güncelleme: 06 Şubat 2022 - 15:20
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Pascal Nouma, yeni imajıyla ortalığı kırdı geçirdi!
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ülkesine dönmeyen Pascal Nouma, Türkiye'de yaşayamaya devem etmeye başladı. 50 yaşındaki tecrübeli oyuncu Pascal Nouma, imaj değişikliğine gitmeye karar verdi ve bıyık bıraktığı yeni halini sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı.







Yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan eski futbolcu Nouma'nın paylaşımı büyük ilgi görürken, paylaşım dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


KARŞINIZDA 'PALA PASCAL'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına 'Cümleten iyi hafta sonları' notunu yazan Pascal Nouma, bıyık bıraktığı fotoğrafı ile beğenileri kısa süre içinde topladı. Bir çok kullanıcı fotoğrafın altına 'Pala Pascal' yorumlarını yazdı.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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