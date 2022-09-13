DÜNYA
13 Eylül 2022 - 11:07

Paşinyan: 'Azerbaycan ile çatışmada 49 askerimiz hayatını kaybetti'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınırda yaşanan çatışmada 49 Ermenistan askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DÜNYA
13 Eylül 2022 - 11:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Paşinyan: 'Azerbaycan ile çatışmada 49 askerimiz hayatını kaybetti'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırda Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara ilişkin parlamentoda konuştu. Başbakan Paşinyan, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan istikametinde 4 yöne taarruz gerçekleştirdi, bundan sonra 2-3 yön daha eklendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt verdiğini göstermeye çalışıyor, ama bu bilginin tamamen yanlış ve gerçeğe uymayan bir yalan olduğunu kanıtlamalıyız" diye konuştu. Paşinyan, "Şu anda Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilen 49 kaybımız var" diyerek sınırdaki çatışmalarda 49 Ermenistan askerinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. Şu şuandan itibaren muharebe operasyonlarının yoğunluğunun azaldığını belirten Paşinyan, 1-2 yönde çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Arkadaşlık sitesinde tanıştığı adamın söyledikleri ile nutku tutuldu! 53 yaşındaki kadına kabusu yaşattı...
Arkadaşlık sitesinde tanıştığı adamın söyledikleri ile nutku tutuldu! 53 yaşındaki kadına kabusu yaşattı...
Ahlaksızlar otobüsün arka koltuğunda cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler kameraya yakalandı! Savunmaları ise yok artık dedirtti
Ahlaksızlar otobüsün arka koltuğunda cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler kameraya yakalandı! Savunmaları ise yok artık dedirtti
İran, Yunan tankerlerinin mürettebatını serbest bırakacak
İran, Yunan tankerlerinin mürettebatını serbest bırakacak
Hindistan’da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü
Hindistan’da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik tırmandı: Azerbaycan askerleri arasında kayıplar var
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik tırmandı: Azerbaycan askerleri arasında kayıplar var
Zelenskiy: 'Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı'
Zelenskiy: 'Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı'
Son Haberler
Çocukları servisle okula göndermek hayal oldu! En kısa mesafe ücreti bile dudak uçuklattı! Mesafeye göre okul servis ücretleri
Çocukları servisle okula göndermek hayal oldu! En kısa mesafe ücreti...
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu...
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya Tüneli'ne ortak olan Katar tüm dengeleri değiştirecek!
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya...
Engelli araç alım şartları ve gerekli evraklar nelerdir ÖTV'siz engelli araç listesi belli oldu! Artık engelli yakını da bundan yararlanabilecek!
Engelli araç alım şartları ve gerekli evraklar nelerdir ÖTV'siz engelli...
Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank şubelerinde çalışan tüm personele teşekkür primi!
Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank...
Sağlık çalışanı kansere yenik düştü
Sağlık çalışanı kansere yenik düştü
İstanbulluların yüzünü güldürecek haber geldi! Artık ulaşım daha kolay bir hale gelecek! İstanbul havalimanlarına ulaşım kolaylaşıyor! İşte o tarihler verildi
İstanbulluların yüzünü güldürecek haber geldi! Artık ulaşım...
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in...
Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık arsa fiyatı! Arsa yatırımı için büyük fırsatı kaçırmayın...
Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık...
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun...
Okula giden çocuğu olan aileler için duyuru yapıldı! Kırtasiye yardımı başvuruları başladı! Öğrencisi olan aileler için kırtasiye yardımı şartları...
Okula giden çocuğu olan aileler için duyuru yapıldı! Kırtasiye yardımı...
TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor...
TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez...
Elinizi çabuk tutun bu fırsat bir daha gelmez! Kocasinan Belediyesi resmen duyurdu! Konut alanı imarlı arsalar 10 taksitle satışa çıkıyor
Elinizi çabuk tutun bu fırsat bir daha gelmez! Kocasinan Belediyesi...
Aileden güreşçi Yunus Emre Başar: 'Hedefim olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek'
Aileden güreşçi Yunus Emre Başar: 'Hedefim olimpiyatlara gidip ülkemizi...
Araç sahiplerine bir haftada 2. müjde! Benzin, mazot ve otogazda rekor indirim yapıldı! Depoları doldurmanın tam zamanı
Araç sahiplerine bir haftada 2. müjde! Benzin, mazot ve otogazda rekor...