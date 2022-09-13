Paşinyan: 'Azerbaycan ile çatışmada 49 askerimiz hayatını kaybetti'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırda Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara ilişkin parlamentoda konuştu. Başbakan Paşinyan, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan istikametinde 4 yöne taarruz gerçekleştirdi, bundan sonra 2-3 yön daha eklendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt verdiğini göstermeye çalışıyor, ama bu bilginin tamamen yanlış ve gerçeğe uymayan bir yalan olduğunu kanıtlamalıyız" diye konuştu. Paşinyan, "Şu anda Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilen 49 kaybımız var" diyerek sınırdaki çatışmalarda 49 Ermenistan askerinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. Şu şuandan itibaren muharebe operasyonlarının yoğunluğunun azaldığını belirten Paşinyan, 1-2 yönde çatışmaların devam ettiğini kaydetti.