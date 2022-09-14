Azerbaycan-Ermenistan sınırında 2. Karabağ Savaşından bu yana en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırdaki çatışmalara dair Ulusal Meclis'te bilgi verdi. Başbakan Paşinyan, çatışmalarda yaşamını yitiren Ermenistan askerlerinin sayısının 105'e yükseldiğini bilgisini verdi. Paşinyan, "Azerbaycan Ermenistan'a karşı saldırı gerçekleştirdi dersek bu, bazı bölgeler üzerinde kontrol kurmayı başardıkları anlamına gelir" ifadelerine yer verdi.
DÜNYA
14 Eylül 2022 - 16:43
Paşinyan: 'Azerbaycan ile çatışmalarda 105 Ermenistan askeri hayatını kaybetti'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınırda yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Ermenistan askerlerinin sayısının 105'e yükseldiğini açıkladı.
DÜNYA
14 Eylül 2022 - 16:43
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