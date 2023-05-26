











MUZLU RULO TARİFİ

Pastanelerde bu lezzeti yemeye son! Evde az malzemeli enfes lezzetli mutlu rulo pasta tarifi. "Nefis muzlu rulo pasta tarifi: Muzlu rulo pasta nasıl yapılır?" başlıklı bir tarifin özetidir. Muzlu rulo pasta, yumuşak pandispanya keki ve yoğun kıvamıyla pastanedeki lezzeti evinize getiriyor. Hem büyüklerin hem de çocukların beğenisini kazanıyor. Eğer kafede yapılan muzlu rulo pastayı evinizde yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu tarif, 4-6 kişilik bir pasta için hazırlanıyor ve sadece 30 dakika sürede yapılıp, 20 dakika pişiriliyor. İşte muzlu rulo pasta tarifi... İşte detaylar...Muzlu rulo pasta yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: yumurta, toz şeker, su, sıvı yağ, un, vanilin, kabartma tozu, süt, nişasta, tereyağı, beyaz çikolata, muz, pasta süsü ve pudra şekeri. Bu malzemelerle pratik bir şekilde muzlu rulo pasta yapabilirsiniz. İşte diğer ayrıntılar...Muzlu rulo pasta yaparken önemli olan nokta, keki fırından çıkardıktan sonra bir süre bekleyip pişirme kağıdıyla birlikte rulo şeklinde sarmanızdır. Kekin çok soğumasını beklerseniz sarma işlemi zorlaşabilir. Kek için; yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Su ve sıvı yağı ekleyin. Un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak yoğun bir karışım elde edin. Kek harcını pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yayın ve eşit şekilde dağılmasını sağlayın. 170 derecede 10-12 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp bir süre bekleyin, ardından pişirme kağıdıyla birlikte rulo şeklinde sarın ve oda sıcaklığında bekletin. Kreması için; süt, toz şeker, un, nişasta, yumurta sarısı ve vanilini bir tencerede karıştırıp koyulaşana kadar pişirin. Koyulaşan kremaya tereyağı ve beyaz çikolata ekleyin, karıştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabında 2 saat bekletin. Rulo şeklinde beklettiğiniz keki açın, üzerine beyaz çikolatalı kremadan bir kat sürün. Kekin uç kısmına doğru muz dilimleri yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız rulo pastayı en az 1 saat buzdolabında bekletin. Servis yapmadan önce üzerine pudra şekeri serpin. Süslemek için beyaz çikolatalı kremayı şeritler halinde sıkın, pasta süsü serpin ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!