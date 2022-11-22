Patatesi hiç böyle yediniz mi? Lezzetli patates topları ve çıtırları yiyenleri aşık ediyor







ÇITIR PATATES TOP MALZEMELERİ







YAPILIŞI:

Patates kızartmasını çok sevenlerinde bu tarife bayılacağı gerçeği denendi görüldü. Her zaman sofralarda yer alan parmak patates yerine artık çıtır patates topları gelmeye başladı. Küçük kaçamaklar için tercih edilecek çıtır patates topları haberimizde yer almaktadır2 patates1 tatlı kaşığı tuz Karabiber 2 yemek kaşığı un SuPatatesler yıkandıktan sonra kabukları soyulur bir kase içerisinde patatesler küçük şekilde rendelenir. Kibrit patates şeklinde olması tercih ediliyor. Rendelenen patateslerin içerisine su ilave edilir ve karıştırılır. Süzülen patateslerin üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave edilerek 15 dakika bekletilir ve devamında ise patatesler sıkılarak suyu çıkartılır. Üzerine karabiber, tuz ve un eklenilerek kurabiye hamuru haline getirilir ve top şekli verilir. Kızartma tenceresine kızgın yağın içerisine patates topları atılarak pişirilir. Afiyet olsun