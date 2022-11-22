Yemek Tarifleri
22 Kasım 2022 - 11:56

Patatesi hiç böyle yediniz mi? Lezzetli patates topları ve çıtırları yiyenleri aşık ediyor

Patates sevmeyenlere bile sevdirecek bu tarif her sofrada yer almaya başladı. Patates kızartmasının yen hali olarak tercih edilen bu tarif lezzet bombası olarak anılıyor. Çıtır patates topları yapmak isteyenler için tarif ve malzemeler haberimizde

Yemek Tarifleri
22 Kasım 2022 - 11:56
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Patatesi hiç böyle yediniz mi? Lezzetli patates topları ve çıtırları yiyenleri aşık ediyor


Patates kızartmasını çok sevenlerinde bu tarife bayılacağı gerçeği denendi görüldü. Her zaman sofralarda yer alan parmak patates yerine artık çıtır patates topları gelmeye başladı. Küçük kaçamaklar için tercih edilecek çıtır patates topları haberimizde yer almaktadır

ÇITIR PATATES TOP MALZEMELERİ

2 patates



1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı un

Su

YAPILIŞI:

Patatesler yıkandıktan sonra kabukları soyulur bir kase içerisinde patatesler küçük şekilde rendelenir. Kibrit patates şeklinde olması tercih ediliyor. Rendelenen patateslerin içerisine su ilave edilir ve karıştırılır. Süzülen patateslerin üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave edilerek 15 dakika bekletilir ve devamında ise patatesler sıkılarak suyu çıkartılır. Üzerine karabiber, tuz ve un eklenilerek kurabiye hamuru haline getirilir ve top şekli verilir. Kızartma tenceresine kızgın yağın içerisine patates topları atılarak pişirilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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