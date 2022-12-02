Patatesi hiç bu şekilde görmediniz! Bu yöntemi bir deneyen bir de denemeyen pişman olacak







ÇITIR PATATES TOPLARI











ÇITIR PATATES YAPILIŞI

Patates birçok kişi tarafından sevilen ve tüketilen bir sebzedir. Herkesin bildiği o tariflerden farklı tarif arayanlar için mükemmel bir tarif paylaşıyoruz. Çıtır patates toplarıyla sofralarınız şenleniyor. İşte en lezzetli patates tarifi…Gerekli Malzemeler:2 patates 1 tatlı kaşığı tuz Karabiber 2 yemek kaşığı un SuÖnce patatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soyunuz. Daha sonra patatesleri rendeleyiniz. Patateslerin ince olmasına dikkat ediniz. Ardından patateslerin üzerine su ilave ederek iyice karıştırınız. Süzgeçten patatesleri süzdürüp başka bir kap içerisine alınız. Üzerine tuz ilave edip iyice karıştırınız. 15 dakika boyunca beklettikten sonra elinizle patateslerin suyunu sıkınız. Suyu süzülen patateslerin üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, karabiber ve un ekleyip karıştırınız. Karışımı ufak parçalara olarak ayırıp top şekline getiriniz. Daha sonra bu patatesleri kızgın yağda iyice kızartınız. 12 dakika pişirmek için yeterli olacaktır. Herkese afiyet olsun!