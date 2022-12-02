Yemek Tarifleri
02 Aralık 2022 - 09:21

Patatesi hiç bu şekilde görmediniz! Bu yöntemi bir deneyen bir de denemeyen pişman olacak

Patates kızartmasını böyle deneyenler bir daha vazgeçemeyecek. Lezzetli mi lezzetli bu tarif hem sizi hem de misafirlerinizi memnun edecek. Farklı tarif arayanlar için mükemmel bir lezzet olan bu tarifi deneyenler parmaklarını ısıracak. İşte en lezzetli patates tarifi…

Yemek Tarifleri
02 Aralık 2022 - 09:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Patatesi hiç bu şekilde görmediniz! Bu yöntemi bir deneyen bir de denemeyen pişman olacak


Patates birçok kişi tarafından sevilen ve tüketilen bir sebzedir. Herkesin bildiği o tariflerden farklı tarif arayanlar için mükemmel bir tarif paylaşıyoruz. Çıtır patates toplarıyla sofralarınız şenleniyor. İşte en lezzetli patates tarifi…

ÇITIR PATATES TOPLARI

Gerekli Malzemeler:



2 patates

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı un

Su

Çıtır Patates topları tarifi

ÇITIR PATATES YAPILIŞI

Önce patatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soyunuz.

Daha sonra patatesleri rendeleyiniz. Patateslerin ince olmasına dikkat ediniz.

Ardından patateslerin üzerine su ilave ederek iyice karıştırınız.

Süzgeçten patatesleri süzdürüp başka bir kap içerisine alınız.

Üzerine tuz ilave edip iyice karıştırınız.

15 dakika boyunca beklettikten sonra elinizle patateslerin suyunu sıkınız.

Suyu süzülen patateslerin üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, karabiber ve un ekleyip karıştırınız.

Karışımı ufak parçalara olarak ayırıp top şekline getiriniz.

Daha sonra bu patatesleri kızgın yağda iyice kızartınız.

12 dakika pişirmek için yeterli olacaktır.

Herkese afiyet olsun!

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Akşam yemeği derdine son! Çıtır çıtır karnabaharlar sofraların baş tacı olacak
Akşam yemeği derdine son! Çıtır çıtır karnabaharlar sofraların baş tacı olacak
Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri ve yapılışı
Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri ve yapılışı
Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak mücveri tarifi
Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak mücveri tarifi
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Son Haberler
Partideki dansları gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den canlı yayında sert çıkış!
Partideki dansları gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den...
Elon Musk'ın kararı onaylandı! Tweetlerin nereden aldığı artık görünmeyecek..
Elon Musk'ın kararı onaylandı! Tweetlerin nereden aldığı artık...
MİT'ten PKK/YPG'ye beklenmeyen darbe! Terör örgütünün sözde sorumlusu Mohammed Nasır öldürüldü..
MİT'ten PKK/YPG'ye beklenmeyen darbe! Terör örgütünün sözde sorumlusu...
Akşam yemeği derdine son! Çıtır çıtır karnabaharlar sofraların baş tacı olacak
Akşam yemeği derdine son! Çıtır çıtır karnabaharlar sofraların...
Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri ve yapılışı
Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri...
Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak mücveri tarifi
Yemek yapacak vaktim yok diyenler buraya! Hem pratik hem de lezzetli kabak...
Netflix’in yeni dizisi beyninizi yakacak! İzlerken kafanız çok karışacak! 1899 konusu ve oyuncuları
Netflix’in yeni dizisi beyninizi yakacak! İzlerken kafanız çok karışacak!...
Güneş fırtınası yaklaşıyor! Uzmanlardan enerji uyarısı..
Güneş fırtınası yaklaşıyor! Uzmanlardan enerji uyarısı..
İsveçli gazetecinin uyuşturucu kaçakçılığı sorusuna kızan İbrahim Kalın röportajdan ayrıldı!
İsveçli gazetecinin uyuşturucu kaçakçılığı sorusuna kızan İbrahim...
Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği ağızları açık bıraktı
Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği...
Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı!
Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Ünlü oyuncu sosyal medya...
Milyonlarca öğrenci 3 aylık toplu ödeme alacak! KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca öğrenci 3 aylık toplu ödeme alacak! KYK burs başvuruları...
Emeklileri sevindiren bir başka haber ﻿QNB ﻿Finansbank 'tan geldi! ﻿QNB Finansbank emekli promosyonunda çıtayı yükseltti!
Emeklileri sevindiren bir başka haber ﻿QNB ﻿Finansbank 'tan geldi!...
e-Devlet'ten başvuruluyor! Onay alırsa 2500 TL hesapta: Her ay verilecek!
e-Devlet'ten başvuruluyor! Onay alırsa 2500 TL hesapta: Her ay verilecek!
4757'ye SMS gönderen Bankkart'lıların hesabına 150 TL yatıyor! Son tarih 31 Aralık
4757'ye SMS gönderen Bankkart'lıların hesabına 150 TL yatıyor! Son...