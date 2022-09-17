YAŞAM
17 Eylül 2022 - 17:11

Patlak bahane, gökkuşağı şahane

Aksaray'da yol çalışmasında aniden patlayan su dağıtım borusundan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırırken, bir müddet sonra hemen yanı başında oluşan rengarenk gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 17:11
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Patlak bahane, gökkuşağı şahane


Olay, Coğlaki Mahallesi Somuncu Baba Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından yol çalışmasının yapıldığı caddede şehre içme suyunun dağıtıldığı ana şebeke borusunda patlama yaşandı. Patlama nedeniyle borudan fışkıran sular caddede metrelerce yükseğe ulaşırken, belediye ekipleri hemen çalışma başlattı. Bir süre fışkırmaya devam etmekte olan suyun yanında aniden gökkuşağı oluştu. Alt alta oluşan 2 ayrı gökkuşağı caddede renkli görüntülere sahne olurken, yaklaşık 1 saat kadar süren çalışma boyunca gökkuşağı görünümünü kaybetmedi. Aksaray Belediyesi ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederek arızayı giderdi.



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