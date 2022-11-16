Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 19:33

Patlıcanı sevmeyene bile afiyetle içirir, beğendi tadında bir çorba: Kremalı közlenmiş patlıcan çorbası

Havalar iyice soğumaya başlamışken en çok aratılan konulardan biri çorba tarifleri. Özellikle evde sürekli aynı tarz çorba tariflerini yapmaktan sıkılanlar farklı çorba tarifi arayışına giriyor. İşte hem içinizi ısıtacak hem lezzetli hem de farklı bir çorba tarifi: Kremalı közlenmiş patlıcan çorbası.

Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 19:33
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Patlıcanı sevmeyene bile afiyetle içirir, beğendi tadında bir çorba: Kremalı közlenmiş patlıcan çorbası
Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan çorbalar hem içimizi ısıtıyor hem de ana yemeğe geçmeden önce midemizi hazırlıyor. Kış aylarında, yaz aylarından farklı olarak biraz daha fazla sofralarımızda olan çorbalar için farklı tarifler oldukça merak konusu.

Patlıcanı seven çok seviyor vazgeçilmezi oluyor sevmeye hiç sevmiyor ve yemiyor. Közlenmiş patlıcan çorbası bundan çok farklı damağınıza gelen ilk köz aroması ve kıvamı sayesinde çorbayı içenler, içinde patlıcan olduğunu anlayamıyor. Malzeme detayları haberimizin devamında..

Köz Patlıcan Çorbası

Kremalı Köz Patlıcan Çorbası için Malzemeler;

3 adet közlenmiş patlıcan (4 yemek kaşığı), 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağ, ½ çay bardağı süt, 3,5 su bardağı su, yarım paket krema, tuz, karabiber, 1 çay kaşığı muskat rendesi.

Hazırlanışı

1)Patlıcanlar közlenir ve iyice suları alınır. Küçük küçük doğrandığında tamamı yaklaşık dört yemek kaşığı ediyor.

2)Tereyağ ve unu, unun kokusu çıkana kadar iyice kavurup içine közlenmiş ve suyu alınmış patlıcanlar eklenir. 

3)Süt ve su ayrı bir kasede karıştırılır. Kavrulan un ve köz patlıcanların üzerine yavaş yavaş dökülür. Bu işlemi çırpma teli ile yapmanız da fayda var. 

4)Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edilip muskat rendelenir. Kaynaması beklenir. Kaynadıktan sonra el blenderı yardımıyla tamamen pürüzsüz hale getirilir.

5)Pürüzsüz hale getirilen çorbanın içine krema eklenip bir taşı kaynatılır. Daha sonra servis edilir.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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