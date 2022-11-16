Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan çorbalar hem içimizi ısıtıyor hem de ana yemeğe geçmeden önce midemizi hazırlıyor. Kış aylarında, yaz aylarından farklı olarak biraz daha fazla sofralarımızda olan çorbalar için farklı tarifler oldukça merak konusu. Patlıcanı seven çok seviyor vazgeçilmezi oluyor sevmeye hiç sevmiyor ve yemiyor. Közlenmiş patlıcan çorbası bundan çok farklı damağınıza gelen ilk köz aroması ve kıvamı sayesinde çorbayı içenler, içinde patlıcan olduğunu anlayamıyor. Malzeme detayları haberimizin devamında..
Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 19:33
Patlıcanı sevmeyene bile afiyetle içirir, beğendi tadında bir çorba: Kremalı közlenmiş patlıcan çorbası
Havalar iyice soğumaya başlamışken en çok aratılan konulardan biri çorba tarifleri. Özellikle evde sürekli aynı tarz çorba tariflerini yapmaktan sıkılanlar farklı çorba tarifi arayışına giriyor. İşte hem içinizi ısıtacak hem lezzetli hem de farklı bir çorba tarifi: Kremalı közlenmiş patlıcan çorbası.
Yemek Tarifleri
16 Kasım 2022 - 19:33
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