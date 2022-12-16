SPOR
16 Aralık 2022 - 21:07

Patrick Van Aanholt Galatasaray'dan Olympiakos'a gidebilir

Van Anhoult’ u elinden çıkararak yabancı kontenjanında yer açmak için fırsat arayan Cim Bom’a güzel haber Yunanistan’dan geldi.

SPOR
16 Aralık 2022 - 21:07
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Patrick Van Aanholt Galatasaray'dan Olympiakos'a gidebilir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Patrick Van Anhoult ile yollarını ayırarak hem yerine farklı bir alternatif hem de yabancı kontenjanında yer açmak niyetinde olan Galatasaray’a Yunanistan’ dan piyango gibi bir haber geldi. Yunan takımı Olimpiakos’ un tecrübeli oyuncuya talip olduğu öğrenildi. Galatasaray’ ın Olimpiakos takımına bonservis noktasına sıkıntı çıkarmayacağı transferin hızlıca noktalanmasına izin vereceği gelen bilgiler arasında. Tek engelin Patrick’ in yunan takımıyla anlaşıp anlaşamaması olacağı öngörülürken, yıldız oyuncunun daha fazla forma şansı bulmak niyetiyle Olimpiakos’ a evet diyebileceği bildirildi. Sezon başı forması neredeyse garanti olan Hollandalı’ nın zaman içerisinde göstermiş olduğu yetersiz performans teknik direktör Okan Buruk’ u başka arayışlara yöneltmişti. Yabancı kontenjanının dolu olması da Galatasaray için oyuncuyla yolları ayırma noktasında doğru bir karar olarak değerlendiriliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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