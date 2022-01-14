GÜNDEM
14 Ocak 2022 - 13:06

Patron arabası kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı!

Antalya Gazipaşa'da inşaat firması sahibi atacı kirlenmesin diye işçiyi arabasının bagajında taşıdı. Cep telefonuyla kaydedilen inanılmaz olay sosyal medyada büyük tepki aldı.

GÜNDEM
14 Ocak 2022 - 13:06
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Patron arabası kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı!
Görenlerin kanını donduran olan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat firması sahibi olduğu öğrenilen bir kişi ayakkabısını değiştirmek isteyen bir işçisini yapı markete götürmek için aracının bagajına bindirdi. Arabasının kirlenmesini istemediği için bu hareketi yapan vicdansız patron sosyal medyada büyük tepki aldı.







İddialara göre inşaat sektöründe şirketi olan firma sahibi, inşaatında çalışan işçiye çalışırken giymesi için ayakkabı aldı fakat numarası küçük geldi. Ayakkabıyı değiştirmek için işçiyi mağazaya götürmek isteyen patron, yine iddialara göre aracı kirlenmesin diye işçiyi arabasının bagajına bindirdi.


Yapı marketin önüne gelen aracın bagaj kapağı açılıp içinden inen işçiyi görenler gözlerine inanamazken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Bagajdan indikten sonra yapı markete giren ve ayakkabısını değiştirdikten sonra tekrar bagaja binen işçinin bagaj kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı. Görenler olaya büyük tepki gösterirken araç sahibi patron işçiyi bagaja binmesi için kendisinin zorlamadığını üzeri kirli olduğu için kendi talebi olduğunu öne sürdü. Vicdansız iş adamının bu hareketi ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

 
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