Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!

Türkiye’deki milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni bir karar alındı. TBMM’den geçer oyu alan torba yasaya göre, işverenler çalışanlarına her ay 1000 TL destek ödemesi yapacak. Yeni yıl öncesi gelen bu haber çalışanları sevindirirken konuyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. 2023 yılına ve maaş zamlarına kısa bir süre kala milyonlarca çalışana müjde verildi. Uzman isimler Türkiye’de artan hayat pahalılığı ve zamlar nedeniyle özellikle asgari ücretle çalışanların ay sonunda elinde para kalmadığını belirtiyor. Vergiler, faturalar ve kiralar derken maaşlarının neredeyse tamamı bu tür harcamalara gidiyor.
Çalışanlara 1000 TL ödenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücretliye yeni yılda enflasyonun altında zam yapılmayacağı, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini dile getirmişti. Cumhurbaşkanının bu sözlerini doğrular nitelikte yeni bir karar alındı. Milyonlarca özel sektör çalışanı için 1000 TL maddi yardım yapılacağı açıklandı. Açıklamalara göre, asgari ücretli çalışanlara 1000 TL tutarında fatura desteği yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında işverenlerin kış aylarında çalışanlarına 1000 TL fatura yardımı vereceğini ve bu ödemelerin vergiden düşürüleceği ifade edildi. Çalışanların ya da işverenlerin herhangi bir başvuru yapmadan bu ücreti direkt olarak alacağı belirtilirken, işveren bu ödemeyi gider olarak gösterebilecek ve bu tutar vergiden düşecek.