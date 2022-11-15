Patronun çalışanın iş telefonundaki mesajları okuması hak ihlali













İş Mahkemesi Fesihi Haklı Bulmuştu

Anayasa Mahkemesi 'Hak İhlali' Dedi

Anayasa Mahkemesi telefonundaki WhatsApp yazışmaları sebebiyle işten çıkarılan çalışanın açmış olduğu işe iade davasına red kararı veren iş mahkemesi kararını bozarak, işverenin personeline tahsis ettiği telefonda yer alan yazışmaları okumasını bir ‘hak ihlali’ olarak değerlendirdi. 2017 Ekim ayında özel bir şirkette çalışan Fırat Gerçek, kısa bir süre önce işten ayrılan mesai arkadaşına (Ö.Ç) verilmiş olan şirket telefonundaki mesai arkadaşıyla olan karşılıklı yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.Yaşadığı bu durum üzerine işe iade davası açan Gerçek, işten çıkarılmasına sebep gösterilen mesajlaşmaların fesih bildirimine dahil edilmediği ve telefonların özel hayatlarına da dahil olduğunu belirtti. Buna karşılık olarak savunma yapan şirket, geçmişteki çalışanı Ö.Ç’ye iş amaçlı tahsis edilen telefonun müşterilerin bilgilerine ulaşmak amacıyla araştırırken bu esnada davacıya ait yazışmalara ulaşıldığını ileri sürdü.Mahkeme ilgili telefonun işveren tarafından çalışana tahsis edilmesi sebebiyle yazışmaların hukuka uygun olarak elde edildiğini kabul ederek davayı red etmiş ve işveren lehine bir karara imza atmıştı. Bu karar üzerine Temyiz’e giden Gerçek, temyiz davasında da sonuç alamamış mahkeme şirkete ait görev amacıyla tahsis edilen iletişim araçlarının yalnızca görev ve iş amaçlı kullanılması gerektiğini, özel işler amaçlı kullanılmaması gerektiğini vurgulamıştı.Bu kararın ardından hukuk mücadelesine devam etmeye karar veren Gerçek; son aşamada bireysel olarak Anayasa Mahkemesine başvurdu ve mahkemece verilen kararla uzun zamandır devam eden mücadelesini kazanmış oldu. Mahkeme kararı; 'Özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin İHLAL EDİLDİĞİNE, Kararın bir örneğinin özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul Anadolu 7. İş Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 21/9/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.'