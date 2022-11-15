Patronun çalışanın iş telefonundaki mesajları okuması hak ihlali

Anayasa Mahkemesi telefonundaki WhatsApp yazışmaları sebebiyle işten çıkarılan çalışanın açmış olduğu işe iade davasına red kararı veren iş mahkemesi kararını bozarak, işverenin personeline tahsis ettiği telefonda yer alan yazışmaları okumasını bir ‘hak ihlali’ olarak değerlendirdi. 2017 Ekim ayında özel bir şirkette çalışan Fırat Gerçek, kısa bir süre önce işten ayrılan mesai arkadaşına (Ö.Ç) verilmiş olan şirket telefonundaki mesai arkadaşıyla olan karşılıklı yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.
Yaşadığı bu durum üzerine işe iade davası açan Gerçek, işten çıkarılmasına sebep gösterilen mesajlaşmaların fesih bildirimine dahil edilmediği ve telefonların özel hayatlarına da dahil olduğunu belirtti. Buna karşılık olarak savunma yapan şirket, geçmişteki çalışanı Ö.Ç’ye iş amaçlı tahsis edilen telefonun müşterilerin bilgilerine ulaşmak amacıyla araştırırken bu esnada davacıya ait yazışmalara ulaşıldığını ileri sürdü.
İş Mahkemesi Fesihi Haklı Bulmuştu
Mahkeme ilgili telefonun işveren tarafından çalışana tahsis edilmesi sebebiyle yazışmaların hukuka uygun olarak elde edildiğini kabul ederek davayı red etmiş ve işveren lehine bir karara imza atmıştı. Bu karar üzerine Temyiz’e giden Gerçek, temyiz davasında da sonuç alamamış mahkeme şirkete ait görev amacıyla tahsis edilen iletişim araçlarının yalnızca görev ve iş amaçlı kullanılması gerektiğini, özel işler amaçlı kullanılmaması gerektiğini vurgulamıştı.