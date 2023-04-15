Pazarda fiyatları cep yakıyor, durum içler acısı! Soğan 3 TL'den 30 TL'ye fırladı! Fiyat artışları pazarcı esnafının ve tüketicinin belini büktü













KİLOGRAM FİYATLARI 100 KATI

2022 yılıyla vatandaşlar yoksulluk içine sürüklenirken ekonomik kriz ve enflasyon artışıyla beraber sofralarda ki kalabalık gıdaların azalışına şahitlik edildi. Pazar uygun diye vatandaş alışveriş için pazarı beklerken resmen hayal kırıklığı yaşandı. 2023 Mart ayına dair veriler açıklanırken TÜİK enflasyon verileri belirlendi. Açıklanan son rakamlar üzerinden TÜFE bir önceki aya bakıldığında yüzde 2,29 artış gösterirken TÜFE ise yüzde 50,51 oranında gerileme yaşandı. Fiyatlarda her geçen gün artış olurken esnaf ve tüketiciden isyanlar gelmeye başladı.Pazarcı esnafları fiyatlar karşısında çaresiz kalırken insanların alım gücünün kalmadığına işaret edildi. Bu nedenle 3-4 kilo patates alan vatandaşlar günümüzde 1 kilo ya da yarım kilo almaya başladı. Bu durumun karşılığı esnafı olumsuz etkilerken kontrolsüz bir politika izlendiğine dair şikayetler yapılmaya başlandı. Fiyatların iki sene öncesine göre akıl almaz artışıyla soğan 2 TL olurken şu an 25-30 TL oluşu üzerine esnaf kazanç sağlayamadıklarını belirtti.Esnaf, önceden bazı müşterilerinin 2-3 kilo büyük balık aldığını söylerken şimdilerde ise hamsi, istavrit ya da ufak balık alımları yapılıyor. 200 TL balık alan müşteri bu sene şartlardan ötürü yalnızca 50 TL'lik balık alabiliyor.