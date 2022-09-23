EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 14:58

Pazarlamanın liderleri 'CMO Summit 2022'de buluştu

İş dünyasının önde gelen yöneticileri, DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen CMO Summit'te bir görüşme gerçekleştirdi. RESHAPE temasıyla düzenlenen zirvede, pazarlamanın bugünü ve geleceğine dair yol haritaları ve trendleri, dijitalleşme, sürdürülebilir büyüme ve marka hikayelerinin değerlendirmeler yapıldı.

EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 14:58
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Pazarlamanın liderleri ‘CMO Summit 2022’de buluştu

Pandemi sonrası normal hayata dönüşü dijitalleşme ve sürdürülebilirlik araçlarıyla hızlandıran organizasyonlar, yeni dönemde pazarlama alanındaki yönetim anlayışlarında yeni arayışlara, dönüşüme ve ‘anlam'a odaklandı. Pazarlama süreçlerinin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacından hareketle, iş dünyasının ve pazarlamanın dönüşümüne yön veren üst seviye yöneticileri, DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla düzenlenen ‘CMO Summit 2022'de RESHAPE teması ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Pazarlama ve yönetim alanından önemli karar alıcılara ve düşünce önderlerine ev sahibi olan zirve, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst seviye yöneticilerini ve CMO'larını bir araya getirdi. Yönetim danışmanları, uzmanlar, akademisyenler, pazarlama sektörünün ünlü isimlerini ve basın mensuplarının katıldığı gün boyu süren oturumlarda 20'nin üzerinde üst seviye konuşmacı, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

CMO'lar küresel kriz ortamında pazarlamanın dönüşümü ve geleceğini tartıştı

Liderler, ‘CMO Summit 2022'de pazarlamanın trendlerini konuştu. Liderlerin odaklandığı kavramlar arasında bu yıl dijitalleşme, sürdürülebilir iş modelleri ve sürdürülebilirlik, müşteri odaklılık ve müşteri deneyiminin yanı sıra kriz dönemlerinde liderlik değerleri dikkat çekti.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı liderler ‘anlam' arayışında

2018 yılından bu yana Türkiye'nin en prestijli pazarlama buluşmaları arasında gösterilen zirvede, pazarlamanın geleceği ve trendlerinin yanı sıra iş dünyasının bugünü ve geleceği konuşuldu. Zirvede, organizasyonlar doğru ve sürdürülebilir büyümenin adımlarına odaklanırken, marka liderleri Türkiye'de ve global pazardaki dijitalleşme odaklı büyümeye dair görüşlerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Zirve ayrıca, markaların sektöre öncülük eden pazar deneyimlerine ve anlam arayışına dair etkileyici marka hikayelerine de ev sahipliği yaptı.

“Çoklu kriz ortamında riskleri ve fırsatları okuyabilen liderlere ihtiyaç arttı”

Zirveyle ilgili değerlendirme yapan DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya “Pazarlama profesyonelleri için çok keyifli bir ortamda organizasyonların riskler ve fırsatlar ekseninde geleceğini değerlendirdik. Zirvede sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin müşteri deneyiminde daha sık anlam kazanmaya başladığını gördük. Liderlerden odağın verime ve müşteri deneyimine dönüşümünü, gün geçtikçe dünyada giderek artan ve normalleşen kriz ortamına uyum sağlamanın bir lider için ne denli önemli olduğuna dair görüşlerini dinledik. Dünyanın enerji ihtiyacı, kaynak ihtiyacı, iklim kaynaklı sorunlar ve ön görülemeyen tüm bölgesel problemler tüm sistemler gibi markaların da işlerini zorlaştırıyor. İşler zorlaştırdıkça kaosta fırsatları okuyabilen liderlere de ihtiyaç arttı. Bugünün ihtiyaçlarını ve yarının trendlerini okuyabilen liderler ve şirketler geleceğe dokunacak. Ben tüm katılımcılara, organizasyon destekçilerimiz ve de değerli fikirlerini bizimle paylaşan konuşmacılara teşekkür ediyorum. Hepimiz için ufuk açıcı bir gün oldu” dedi.

Zirve geleneksel ‘En Etkin 50 CMO' ödülleriyle sona erdi

Eylül ayı başında açıklanan ve DataExpert katkıları ile BMI Business School tarafından yürütülen ‘En Etkin 50 CMO' araştırmasının ödülleri de zirvenin ardından düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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