Pazarspor’da Kemalettin Şentürk dönemi sona erdi













Pazarspor'da Teknik Direktör Kemalettin Şentürk, Adıyaman FK mücadelesinde alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası yönetime istifasını sundu. 2.LİG Kırmızı Grup'ta mücadele eden Pazarspor'da Kastamonuspor mücadelesinde alınan mağlubiyet sonrasında Mustafa Kalafatoğlu görevinden istifa etmişti. İstifasının ardından boş kalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Kemalettin Şentürk ise 18. haftada koltuğuna veda etmek durumunda kaldı. Adıyaman Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada sahadan 4-0'lık bir hezimetle ayrılan Pazarspor’da teknik direktör Kemalettin Şentürk de görevden ayrılma kararı aldı. Böylece sezon başından bu yana 2 farklı hocanın da istifa ettiği karadeniz temsilcisinin göreve kimi getireceği şehirde merak uyandırdı. Alınan başarısız sonuçları dağıtarak yeni bir hava yakalatmak isteyen yönetimin alacağı kararı yakın zamanda duyuracağı teknik adam arayışlarına başlandığı öğrenildi.Kemalettin Hoca'nın istifasının ardından acil olarak bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştiren Karadeniz ekibinde takımın başına geçecek olan yeni teknik adam hakkında fikir alışverişinde bulunulurken aynı zamanda da masada bazı adayların değerlendirildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Pazarspor'un önümüzdeki hafta içerisine kadar yeni teknik adamını resmen açıklaması bekleniyor.