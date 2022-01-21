PCR test zorunluluğu getiren Bulgaristan, Edirne esnafını zora soktu!













Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vaka sayılarında görülen artışlardan dolayı yeni tedbirleri gündeme getiren Bulgaristan, ülke genelinde aşılama oranının beklenilenden düşük olması nedeniyle 'kırmızı bölge' listesine Türkiye'yi de ekledi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanılarak ülkeye girişlerde PCR testinin zorunlu olarak yapılması kararını alan Bulgaristan Hükümeti, uygulamaya 20 Ocak tarihinden itibaren başladı.Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik olarak yapılan ziyaretler de de aşı olma zorunluluğu ve negatif sonuçlu PCR testi uygulamasının da başlatılacağı belirtilirken Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistler Edirne’den ayağını kesmek zorunda kaldı.Bulgaristan'da PCR testinin 600-700 TL arasında değişmesi, turistlerin yurt dışına alışveriş için çıkma durumunu sona erdirirken geçtiğimiz hafta günlük ortalama 10 bin kişinin geçiş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, yeni karar sonrası dün 3 bin 207 yolcunun geçtiği öğrenildi. Yüzde 70 oranında düşüş yaşanan Bulgar turistin Edirne'ye gelememesi bölge esnafını da zor durumda bıraktı.Özellikle Bostanpazarı Caddesi'nde olan esnafların aldıkları mallar ellerinde bazıları müşteri gelmediği için kepenk kapattı. Açık olarak devam eden esnaflar da uygulamanın devam etmesi halinde iş yerlerini bir süreliğine kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.