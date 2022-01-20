PCR testinde tarihi buluş! Artık kurallar değişiyor..













İngiltere'deki West of Scotland Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, tarihe kendisini yazdırarak olan bir buluşa imza attı. Bir süredir üzerinde çalıştıkları araştırmayla X ışınlarını kullanarak koronavirüsü teşhis eden yeni bir test geliştirmeyi başardılar. Yeni çalışmayı değerlendiren uzmanlar ise bu buluşu 'çığır açıcı' olarak değerlendirdi.PCR testinin hazır olmadığı durumlarda sağlık personeline yardımcı olabilmek ve sürecin daha hızlı geçmesini sağlamak için geliştirilen bu testin yüzde 98 oranında doğru sonuç verdiği belirtilirken dakikalar içerisinde test sonucunu da öğrenmek mümkün oluyor.Bilindiği üzere PCR testinde sonuçlarının çıkması minimum 2 saati bulurken dakikalar içerisinde öğrenilen testin sonucu genel olarak çok fazla fayda sağlayacağı konuşuluyor.Söz konusu teknolojinin yaklaşık olarak 3000 hasta üzerinden denediğinin açıklandığı araştırma raporlarında testin ilk olarak Birleşik Krallık'ta kullanılacağı kaydedildi. Yetkililer ise kullanılmaya başlanması planlanan yeni araştırmayı, 'Oyunun kurallarını değiştiriyor' ifadeleriyle tanımladılar.