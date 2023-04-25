DÜNYA
25 Nisan 2023 - 03:58

Pearl Harbor savaş gemisinden sağ kurtulan Ken Potts öldü

Japonya'nın 1941'de Pearl Harbor'a düzenlediği saldırı sırasında batan ABD savaş gemisinden sağ kurtulan son iki kişiden biri 102 yaşında öldü.

DÜNYA
25 Nisan 2023 - 03:58
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Pearl Harbor savaş gemisinden sağ kurtulan Ken Potts öldü


    Utah'ta ikamet eden Howard Kenton Potts, Japonya 7 Aralık 1941'de saldırdığında USS Arizona'ya malzeme götüren 20 yaşında bir vinç operatörüydü. Saldırı sırasında ABD kayıplarının yaklaşık yarısını oluşturan gemide toplam bin 177 denizci öldürüldü.

Pearl



  Amerika Birleşik Devletleri saldırının ardından İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Pott'un savaş zamanı arkadaşının oğlu Randy Stratton'a göre, Ken adıyla anılan Potts, Utah'ta 66 yıllık karısıyla paylaştığı bir evde öldü. Stratton, "Potts, Sadece iyileşebileceğini umuyordu ama olmadı." dedi.

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