YAŞAM
21 Mayıs 2022 - 19:15
Güncelleme: 21 Mayıs 2022 - 19:15

Pedalları karıştırdı kafeye araç ile girdi

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kişi 2 gün önce aracı ile kafeye dalıp 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

YAŞAM
21 Mayıs 2022 - 19:15
Güncelleme: 21 Mayıs 2022 - 19:15
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Pedalları karıştırdı kafeye araç ile girdi
Mardin Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi´nde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere BMW marka bir otomobilin sürücüsü park halindeyken geri gitmek istedi. Ancak sürücü, vites değiştirmeden gaza basınca araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki kafeye girdi. Talihsiz kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile kafede oturan 2 müşteri hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kaydedilen görüntülerde, müşteriler masalarda her şeyden habersiz bir şekilde beklerken aniden seyir halinde olan bir otomobilin bodrum katta olan kafenin camından içeri girdiği görülüyor. Otomobilin camdan içeriye girmesiyle birlikte kafenin asma tavanı çöktüğü ve enkaz altında kalan müşteri ve işyeri çalışanlarının kendilerini can havliyle dışarı attığı anlar kameraya yansıdı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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