Pedro ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı müsabakada sarı-lacivertli formayla ilk defa 11'de başlayan İtalyan forvet Joao Pedro golle tanıştı. 37. dakikada Arao'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pedro, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, müsabakanın geri kalan bölümünde de oynadığı etkili futbolla taraftarın beğenisini kazandı.