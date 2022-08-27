En çok tercih edilen havayolu şirketlerinden olan Pegasus müşterileri ile 1 Euro kampanyasını paylaştı. Yurt dışı biletlerinde geçerli olacak 1 Euro kampanyası için koltuk ve yolcu sayısına sınırlama getirilmiştir. Pegasus 1 Euro bilet nasıl alınır? Pegasus yurt dışı bilet kampanyası ne zamana kadar sürecek, katılım koşulları neler? Pegasus ucuz bilet nasıl alınır? Pegasus Uçak bileti ne kadar? Pegasus 1 Euro kampanyası hakkında mer edilenler haberimizde yer almaktadır
YAŞAM
27 Ağustos 2022 - 21:19
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya bilet alma şartları
2022-2023 sonbahar kış sezonu için Pegasus uçak biletlerinde kampanya başlattığını açıkladı. Kasım ayından 2023 Mart'ına kadar geçerli olacak olan bu kampanyadan yalnızca koşulları yerine getirenler yararlanabilecektir. 1 Euro kampanyası olarak açıklanan ucuz uçuşlar için belirlenen şartlar haberimizde yer almaktadır. Pegasus 1 Euro kampanyası nedir, şartlar nelerdir?
YAŞAM
27 Ağustos 2022 - 21:19
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