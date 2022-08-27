YAŞAM
27 Ağustos 2022 - 21:19

Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya bilet alma şartları

2022-2023 sonbahar kış sezonu için Pegasus uçak biletlerinde kampanya başlattığını açıkladı. Kasım ayından 2023 Mart'ına kadar geçerli olacak olan bu kampanyadan yalnızca koşulları yerine getirenler yararlanabilecektir. 1 Euro kampanyası olarak açıklanan ucuz uçuşlar için belirlenen şartlar haberimizde yer almaktadır. Pegasus 1 Euro kampanyası nedir, şartlar nelerdir?

YAŞAM
27 Ağustos 2022 - 21:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya bilet alma şartları


En çok tercih edilen havayolu şirketlerinden olan Pegasus müşterileri ile 1 Euro kampanyasını paylaştı. Yurt dışı biletlerinde geçerli olacak 1 Euro kampanyası için koltuk ve yolcu sayısına sınırlama getirilmiştir. Pegasus 1 Euro bilet nasıl alınır? Pegasus yurt dışı bilet kampanyası ne zamana kadar sürecek, katılım koşulları neler? Pegasus ucuz bilet nasıl alınır? Pegasus Uçak bileti ne kadar? Pegasus 1 Euro kampanyası hakkında mer edilenler haberimizde yer almaktadır

Pegasus ucuz bilet nasıl alınır?

17 Ağustos'ta sona erecek olan başvurular için vatandaşlar harekete geçti. Tarih geçmeden ucuz biletten yararlanmak isteyenler Pegasus Mobil Uygulaması'nı kullanarak biletlere kolaylıkla sahip olabilecektir.



Pegasus kampanyası

Pegasus ucuz bilet uçuş tarihleri nelerdir?

Pegasus'un duyurusunu yapmış olduğu kampanyanın geçerli olduğu tarihler belli oldu. 1 Kasım 2022 ve 25 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan ucuz kampanyadan yararlanmak mümkündür.

Pegasus 1 Euro bilet kampanyası katılım şartları

Pegasus'un vatandaşlara sunduğu ucuz bilet kampanyasından yararlanmak isteyenler şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgilerinin giriş anın her yolcunun kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını girmesi gerekir. Başlatılmış olan ucuz bilet kampanyası yalnızca flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulama üzerinden satın alındığı takdirde geçerli olmaktadır.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!
Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!
Türkmen dağında neler oluyor? Turkmen dağı nerededir?
Türkmen dağında neler oluyor? Turkmen dağı nerededir?
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Kadir İnanır'a Almanya'dan Onur Ödülü
Son Haberler
Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları
Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları
Çukur Aliço'nun babası kimdir, gerçek adı nedir? Salih Kalyon hakkında bilgiler
Çukur Aliço'nun babası kimdir, gerçek adı nedir? Salih Kalyon hakkında...
Kanalların yayın akışları 14 Eylül Cumartesi- ATV, KANAL D, STAR
Kanalların yayın akışları 14 Eylül Cumartesi- ATV, KANAL D, STAR
Ayta Sözeri kimdir? Benimle Söyle yarışması jurisi Ayta Sözeri hakkında bilgiler
Ayta Sözeri kimdir? Benimle Söyle yarışması jurisi Ayta Sözeri hakkında...
Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal medyada gündem oldu
Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal...
Meclis Tv canlı yayını nasıl izlenir? TBMM meclis tv canlı yayın
Meclis Tv canlı yayını nasıl izlenir? TBMM meclis tv canlı yayın
Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı
Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı
17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins'in katil sevgilisi
17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins'in katil sevgilisi
Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler günü olarak kabul edilir?
Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler...
Nidai Seven Kimdir? Orhan Uğuroğlu, Nidai Seven röportajı gündemde
Nidai Seven Kimdir? Orhan Uğuroğlu, Nidai Seven röportajı gündemde
Behzat Ç. BluTv ilk bölümü ücretsiz yayınlandı
Behzat Ç. BluTv ilk bölümü ücretsiz yayınlandı
Vitor Hugo kimdir? Mevkisi ne? Beşiktaş'a Fiorentina'lı stoper
Vitor Hugo kimdir? Mevkisi ne? Beşiktaş'a Fiorentina'lı stoper
Sen Benim Herşeyimsin filmi nerede çekildi? Sen Benim Herşeyimsin film konusu ve oyuncuları
Sen Benim Herşeyimsin filmi nerede çekildi? Sen Benim Herşeyimsin film...
Tuğçe Kazaz'dan S400 Mesajı ile İmamoğlu'na gönderme
Tuğçe Kazaz'dan S400 Mesajı ile İmamoğlu'na gönderme
Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan ayrıldı mı?
Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan...