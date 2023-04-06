Pegasus yeni personellerine kapıyı açtı! KPSS şartsız, en az 15.000 TL maaş verecek: Başvuru şartları duyuruldu. Pegasus çok sayıda personel alacağını duyurdu. Şartlar açıklandı. KPSS şartı aranmıyor. Hava yollarında çalışmak gerek maaş koşulları gerek diğer konfor alanları nedeniyle pek çok kişinin hayalinde. Bu nedenle de alımlar sıklıkla takip ediliyor. Herkes refah seviyesinin yükseleceği ve rahat edeceği bir işte çalışmak isterler. Günümüz şartlarında ise en iyi yol hava yollarında çalışmak gibi gözüküyor. Hal böyle olunca da hava yollarına girmenin yolları aranıyor. Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketlerinden biri olan Pegasus, duyurduğu iş ilanıyla iş arayanları umutlandırdı. İş İlanına başvurmak isteyen adaylara önemli bilgiler ve başvuruya ilişkin diğer detaylar...
PEGASUSTAN PERSONEL ALIM İLANIHava yolu şirketleri dolgun maaş özellikleri ile Türkiye'de çalışılması en iyi ve refah seviyesinin yüksek olduğu bir yer. Maaşlarının dolgunluğu, çalışma şartları derken bir çok kişi hava yollarında çalışmanın yollarını arıyor. Sevindirici haber Pegasus'tan geldi. KPSS şartsız personel alacak. Şartlar açıklandı. İşte ayrıntılar...
Pegasus Türkiye’nin bilinen, popüler hava yolu şirketlerinden biri olarak biliniyor. Yurt içi ve yurt dışında pek çok uçuş gerçekleştiriliyor. Çok yoğun ve etkin çalışan firma bu nedenle de çok sayıda personel almaya hazırlanıyor. Personel sayısında artırım yoluna giden firma bunun için ilana çıktı. Pegasus Havayolları bünyesinde çalışmak isteyenler, ilanda belirtilen pozisyonlar için sunulan ayrıntıları dikkatlice incelemeleri gerekmekte. Pegasus flight dispatcher, mcc teknisyeni, vize elemanı gibi personel alımları gerçekleştirecek. Depo memuru, mekanik teknisyeni, misafir hizmetleri memuru, planlama uzmanı, business analyst, teknisyen, engelli personel ilanları da bulunuyor yayımlanan ilanda. Yapılacak alımlar ise İstanbul'un Asya yakasından ve Antalya ili üzerinden olacak. Misafir hizmetlerinde yapılacak alımlarda ise en az lise mezunluğu şartı var. Diğer şartlar ise şöyle: adayın iyi derecede ingilizce bilmesi, MS Office programlarına hakim olması, depo için arananlarda ise en az iki yıl deneyim şartı isteniyor. Mekanik teknisyeni olacak adaylardan da endüstri meslek veya Meslek Yüksek Okul çıkışlı olmaları gerektiği belirtiyor. Bunun dışında mekanik teknisyeninde de en az iki yıl deneyim şartı ve Anadolu yakasında yaşıyor olma şartı da bulunuyor. Bu ilanlara başvurular ise kariyer.net üzerinden yapılabiliyor.