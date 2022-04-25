DÜNYA
25 Nisan 2022 - 10:49

Pekin'de yeni Covid-19 vakaları görülmesiyle halk marketlere akın etti

Çin’in başkenti Pekin’de yeni Covid-19 vakalarının tespitinin ardından halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.

DÜNYA
25 Nisan 2022 - 10:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Pekin'de yeni Covid-19 vakaları görülmesiyle halk marketlere akın etti
Covid-19 vakalarının tekrara kendini göstermesiyle Çin'in finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina tedbirlerinin ardından başkent Pekin'de de aynı tedbirlerin uygulanması endişesi yaşandı. Yeni vakalar sebebiyle Çin halkı gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu.

Yaşanan bu panik durumunun sosyal medyaya düşerken ,paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü. Çok sayıda süpermarkette temel gıda maddelerinin olduğu raflar boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.
Toplu nükleik asit testi yapılacak
Öte yandan Pekin'de son iki günde 47 covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26'sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi. Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı. Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
Şanghay'da 51 can kaybı
Şanhay'da Covid-19 nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay'da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı. Kentte 26 Şubat'tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmişti.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Rusya tarafından açıklama 'Mariupol'de kontrol ele geçirildi'
Rusya tarafından açıklama 'Mariupol'de kontrol ele geçirildi'
Ukraynalı siviller imha ettikleri Rus tanklarının önünde zafer pozları verdi
Ukraynalı siviller imha ettikleri Rus tanklarının önünde zafer pozları verdi
Son Haberler
Lice'de ölen hastanın yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Lice'de ölen hastanın yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Pençe Kilit Operasyonu'nu hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu
Pençe Kilit Operasyonu'nu hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Kavga eden kadın tartıştığı manava saldırdı
Kavga eden kadın tartıştığı manava saldırdı
Bursa metro'da maske tartışması
Bursa metro'da maske tartışması
Romanya Nakliye İşlemlerinizde Neden Hiper Lojistik’i Tercih Etmelisiniz?
Romanya Nakliye İşlemlerinizde Neden Hiper Lojistik’i Tercih Etmelisiniz?
Rusya tarafından açıklama 'Mariupol'de kontrol ele geçirildi'
Rusya tarafından açıklama 'Mariupol'de kontrol ele geçirildi'
Faciadan dönüldü! İETT otobüs şoförü direksiyonda kalp krizi geçirdi
Faciadan dönüldü! İETT otobüs şoförü direksiyonda kalp krizi geçirdi
Maltepe'de Pitbul dehşeti! Canını zor kurtardı
Maltepe'de Pitbul dehşeti! Canını zor kurtardı
Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA ofisine bombalı saldırı düzenlendi
Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA ofisine bombalı saldırı düzenlendi
Adana'da kapkaççı dehşeti! Kadını yerde sürükledi
Adana'da kapkaççı dehşeti! Kadını yerde sürükledi