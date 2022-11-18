Kim Kimdir
18 Kasım 2022 - 22:54

Pelin Çift kimdir? Eşi kimdir? 3'te 3 Tarih Sunucusu Pelin Çift hakkında bilgiler

TRT1'in sevilen programı Pelin Çift ile Gündem Ötesi'nin başarılı sunucusu Pelin Çift'in hayatı merak ediliyor. Peki, Pelin Çift kimdir, kaç yaşındadır? Pelin Çift evli midir? İşte, Pelin Çift'in hayatıyla ilgili merak edilenler...

Kim Kimdir
18 Kasım 2022 - 22:54
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Pelin Çift kimdir? Eşi kimdir? 3’te 3 Tarih Sunucusu Pelin Çift hakkında bilgiler


1978 yılında İzmir'de doğan Pelin Çift, şuan 44 yaşında. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunu olan Çift, ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim almıştır. Üniversite eğitimini tamamlayan sunucu, Galatasaray Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı alanında yüksek lisansını yapmıştır.

PELİN ÇİFT KARİYER HAYATI

Medya sektöründeki kariyerine NTV ekranlarında başlayan Pelin Çift, 1997 yılında hava durumu spikeri olarak çalışmıştır.



2001 yılında Syktürk ekranlarına geçen Çift, üç yıl burada çalışmış sonrasında CNN Türk'e geçmiştir. Beş sene bu kanalda çalışan sunucu, 2009 yılında Habertürk'e geçmiştir.

Habertürk ekranlarında gündemle ilgili haberlerin olduğu programda sunuculuk yapmış, 2013 yılında Show TV'de program sunuculuğu yaparak iki yıl çalışmıştır.

2015 yılında TRT1'e geçen yapan Pelin Çift o yıldan bu yana "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programıyla ekrana gelmektedir.

Aynı zamanda "3'te 3 Tarih" isimli yarışmanın da sunuculuğunu yapmaktadır.

PELİN ÇİFT'İN KİTAPLARI

Ayasofya'nın Gizli Tarihi

Osmanlıyı Öğreniyorum

İstanbul'un Gizli Tarihi

Pelin Çift ile Gündem Ötesi Kitaplığı

Kudüs'ün Gizemli Tarihi

 pelin çift kim

ÖDÜLLERİ

En İyi Program Ödülü (İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Birlikleri)

En Başarılı Sunucu Ödülü (Maltepe Üniversitesi Kulüpler Birliği)

 En İyi Tartışma Programı Ödülü (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

 Medya Kulübü Ödülü (İstanbul Üniversitesi)

Avrasya Kalite Ödülü (Pelin Çift ile Gündem Ötesi)

Yılın Sunucusu Ödülü (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

En Başarılı Kadın Televizyoncu Ödülü (Gazi Üniversitesi)

PELİN ÇİFT EVLİ MİDİR?

2009 yılında Okan Akbaş'la dünya evine giren Pelin Çift'in Ömer ismini verdiği bir erkek çocuğu var.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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