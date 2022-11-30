MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 05:11

Pelin Karahan'dan sert sözler! "Çocukları bile çok faklı" diyen Karahan'ın estetik yorumu bazı kişileri kızdıracak

Ünlülerin yaptırdığı estetikler hakkında konuşan Pelin Karahan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Estetiğin aşırıya kaçmaması gerektiğini vurgulayan Pelin Karahan, bazılarını kızdıracak yorumlarda bulundu. Çok estetikli olan kişilerin çocuklarının kendisine benzemediğini dile getiren Karahan’ın estetik yorumu tepki aldı. İşte Pelin Karahan'ın o açıklamaları…

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 05:11
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Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen Karahan’ın estetik yorumu bazı kişileri kızdıracak


2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan Pelin Karahan, iki çocuğu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Yüzünde ufak değişiklikler yapan Pelin Karahan'a estetik hakkındaki düşünceleri soruldu. Oyuncuları eleştiren Pelin Karahan, sözleriyle tepki çekti. Estetik hakkında görüşleriyle sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Pelin Karahan'ın o açıklamaları…

ESTETİĞİN AŞIRISI GÜZEL DURMUYOR

Pelin Karahan, estetiğin aşırısının oyunculara yakışmadığını dile getirdi. Ufak dokunuşlar ile güzel yaşama ve güzel yaşlanma taraftarı olduğunu belirten Pelin Karahan, “Kimin neye ihtiyacı var bilmiyorum, ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun bu bana ait bir şey, burayı doldurursam, bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım dedim.” ifadelerini aktardı. Kendi yüzünde sadece minik botokslar olduğunu dile getiren ünlü oyuncu meslektaşlarını hakkında açıklamalarda bulundu.

Pelin Karahan Estetik

BAŞKASINA BENZİYORLAR



İki çocuk annesi güzel oyuncu Pelin Karahan estetik hakkındaki görüşlerini aktardı. Söylemleri bazı kişileri kızdırırken bazıları tarafından da onaylanan Karahan, estetik yorumuyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Çok estetik yaptıran kadınlara baktığında çocuklarının bile kendine benzemediğinin altını çizen Karahan,bambaşka çocukların ortaya çıktığını belirtti. Başka bir kadın olmanın Çok doğru gelmediğini vurgulayan ünlü oyuncu, “Ben, ben gibi olayım, başka birisi gibi olmayayım."

Pelin Karahan Ailesi

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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