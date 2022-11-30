Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen Karahan’ın estetik yorumu bazı kişileri kızdıracak







ESTETİĞİN AŞIRISI GÜZEL DURMUYOR





BAŞKASINA BENZİYORLAR







2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan Pelin Karahan, iki çocuğu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Yüzünde ufak değişiklikler yapan Pelin Karahan'a estetik hakkındaki düşünceleri soruldu. Oyuncuları eleştiren Pelin Karahan, sözleriyle tepki çekti. Estetik hakkında görüşleriyle sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Pelin Karahan'ın o açıklamaları…Pelin Karahan, estetiğin aşırısının oyunculara yakışmadığını dile getirdi. Ufak dokunuşlar ile güzel yaşama ve güzel yaşlanma taraftarı olduğunu belirten Pelin Karahan, “Kimin neye ihtiyacı var bilmiyorum, ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun bu bana ait bir şey, burayı doldurursam, bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım dedim.” ifadelerini aktardı. Kendi yüzünde sadece minik botokslar olduğunu dile getiren ünlü oyuncu meslektaşlarını hakkında açıklamalarda bulundu.İki çocuk annesi güzel oyuncu Pelin Karahan estetik hakkındaki görüşlerini aktardı. Söylemleri bazı kişileri kızdırırken bazıları tarafından da onaylanan Karahan, estetik yorumuyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Çok estetik yaptıran kadınlara baktığında çocuklarının bile kendine benzemediğinin altını çizen Karahan,bambaşka çocukların ortaya çıktığını belirtti. Başka bir kadın olmanın Çok doğru gelmediğini vurgulayan ünlü oyuncu, “Ben, ben gibi olayım, başka birisi gibi olmayayım."