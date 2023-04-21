MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 20:28

Pelin Öztekin'den tatil pozları!

Verdiği kilolarla sık sık gündem olan Pelin Öztekin tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 20:28
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Pelin Öztekin’den tatil pozları!


  Yaptırdığı mide ameliyatı ile 93 kilo birden veren ünlü oyuncu Pelin Öztekin, tatil sezonunu başlattı. Oyuncu Öztekin hem tutkuyla taraftarı olduğu Galatasaray'ın maçını izlemek hem de tatil yapmak için Alanya'ya gitti. 

Pelin



  Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki karakteri ile akıllarda yer edinen Öztekin, sık sık denize girerken bol bol da fotoğraf paylaştı.

“YAZ HENÜZ YENİ BAŞLADI"

   Pelin Öztekin, tatilde geçirdiği güzel anları sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaştı… Yazın henüz yeni başladığını belirten Öztekin’in fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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