Pelinay İğit paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Derin sırt dekoltesiyle beğeni butonu çöktü













Youtube ve İnstagram platformları üzerinden içerik üreten Pelinay İğit, paylaşımlarımla fazlasıyla aktif olurken verdiği pozlar ise gündeme damgasını vurdu. İddialı pozlar veren İğit, öyle bir şey giydiki adeta yorum yağmuruna tutuldu. Özel hayatıyla adından bahsettiren İğit, o halleri haberimizde yer almaktadır.1993 tarihinde dünyaya gelen Pelinay İğit, modellik yaparken aynı zamanda instagram ve youtube üzerinden içerik üretici olarak adını duyurdu. Binlerce takipçiye sahip olan İğit, iddialı pozlarıyla takipçilerinde yorumlar almaya devam ediyor. Derin sırt dekoltesiyle beğenilen ve dövmeleriyle dikkat çeken fenomen isime takipçilerinden bayıldım, kalbim, bu kadarı faza, ne güzelsin yorumları geldi.